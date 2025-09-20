Keresés

2025. 09. 20. Szombat
A Digitális Polgári Kör gyűlés, ami után semmi sem lesz a régi: őrült túljelentkezés, zenei fellépők és Orbán Viktor

2025. szeptember 20., szombat 06:00 | Hír TV

Budapest, a Papp László Sportaréna. Szombaton felejthetetlen pillanatokra készülnek a digitális honfoglalók, akik több tízezren gyűlnek össze, hogy Orbán Viktorral együtt vegyék birtokba a digitális és offline teret. Ez nem csak egy esemény – ez a pillanat, amikor a nemzeti oldal harcosai bebizonyítják, hogy van erejük, és készen állnak a küzdelemre. Exkluzív vendégek, meglepetés előadások, és egy olyan program, ami az egész országot lázban tartja!

  • A Digitális Polgári Kör gyűlés, ami után semmi sem lesz a régi: őrült túljelentkezés, zenei fellépők és Orbán Viktor

A Digitális Polgári Körök (DPK) első nagy, országos találkozója 16 órától a Papp László Sportarénában nem véletlenül váltott ki ekkora érdeklődést. A szervezők szerint a túljelentkezés többszörös, ami egyértelműen mutatja, hogy mekkora igény van egy olyan közösségre, ami „biztonságos teret” ad a nemzeti érzelmű emberek számára. Orbán Viktor bejelentése, miszerint ő is a rendezvényen lesz, hatalmas lendületet adott a szervezésnek, de a miniszterelnök nem lesz egyedül.

Olyan nevek csatlakoztak hozzá a DPK-ban, mint Muri Enikő, Miklósa Erika opera-énekesnő vagy Dopeman rapper, ami szintén azt jelzi, hogy a kezdeményezés igyekszik minél szélesebb körben megszólítani a tagokat. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek, akik szintén a nemzeti ügyek elkötelezett hívei.

A program azonban nem csak a beszédekről szól. A szervezők zenei fellépőkkel és „szellemi kiállítótérrel” is készülnek, ami a tartalmas szórakozást és a közösségi élményt szolgálja. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött esemény a nemzeti oldal „Harcosok Klubja” után ismét megmutatja, hogy a közösség ereje képes áttörni a digitális kor korlátain.

Aki lemaradt az élő részvételről, a Hír TV felületein követheti az eseményt, hiszen a rendezvényről élő közvetítés is lesz. Ez a nap nem csak egy találkozó, hanem egy üzenet: a digitális honfoglalás elindult, és a DPK tagjai készen állnak rá, hogy megvédjék a magyar értékeket az online és offline térben egyaránt.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Magyar Nemzet podcast: Pikk Bayerrel és Ambrózyval – A nyugati világ nagyvárosi részeinek már kampó + videó

Így ölhet meg egy falat étel: a ritka, de halálos mérgezés, amiről kevesen tudnak

Vezércikk – Orbán Viktor szerint a volt vezérkari főnöknek semmilyen joga nincs fegyver viselésére, mert nem az „őserdőben élünk”+ videó

Vezércikk – Orbán Viktor szerint a volt vezérkari főnöknek semmilyen joga nincs fegyver viselésére, mert nem az „őserdőben élünk”+ videó

Folyamatosan üríti ki az illegálisan elfoglalt ingatlanokat az olasz kormány + videó

Január 1-jétől új szabály alakítja a visszaváltható műanyag palackok sorsát

