A digitális oktatásban segíti a tanárokat a Neumann társaság

Lezárták Magyarország határait a személyforgalom előtt a koronavírus miatt – a magyar állampolgárok hazatérhetnek, a teherforgalom zavartalanul zajlik. Az éttermek, a kávézók és az üzletek 15 óráig tarthatnak nyitva, kivéve az élelmiszerüzletek, patikák és drogériák - közölte a kormányfő. A rendezvényeket általánosan betiltják, sporteseményeket zártkapuk mögött lehet legfeljebb megtartani, ha vállalják a szervezők - jelentette be a miniszterelnök. Nem zár be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, továbbra is indít és fogad járatokat, de az országba útlevél-ellenőrzés után csak magyarok léphetnek be, és csak a 2B Terminál fogad járatokat - közölte a Budapest Airport. 40-en megszegték az elrendelt házi karantént - jelentette be az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor hangsúlyozta: a kormány által elrendelt korlátozó szabályok megszegése esetén akár 500 ezer forintos bírságot fognak kiszabni. 50-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Már két koronavírusból gyógyult van Magyarországon: egy újabb iráni állampolgár hagyhatta el egészségesen a kórházat. Új szakaszába ért a koronavírus-járvány Magyarországon - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: az első szakaszban egyedi esetek voltak, illetve kis közösségben fordult elő a fertőzés. A járvány következő szakaszában már csoportos fertőzések fordulhatnak elő. Az országos tisztifőorvos a budapesti mellett Miskolcon, Szekszárdon, Ajkán és Kiskunhalason jelölt ki négy járványkórházat - értesült a Népszava. Ma reggel az operatív törzs ismét a miniszterelnök vezetésével ült össze a Belügyminisztériumban, ahol Orbán Viktort Kontrát Károly államtitkár fogadta. A koronavírus-járványban bebizonyosodott, minden nemzetállamnak elsősorban a saját állampolgári a fontosak, az ő érdekükben születnek a döntések – mondta Varga Judit Magyarország élőben című műsorunkban. Az igazságügyi miniszter szerint most látni igazán, hogy valójában Európa erős nemzetállamok erős szövetségére kell, hogy épüljön, és hogy olyan nehéz időszak jön, amikor a korlátozásokat fegyelmezetten kell viselnie mindenkinek a nemzet érdekében. Várhatóan jól vizsgázik majd a magyar oktatási rendszer a járvány okozta digitális átállásban - mondta a köznevelésért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: összefogott a pedagógus társadalom, a szülők és a diákok is és a gyors átállás ellenére kompromisszumos megoldás született. Az otthon tanuló diákok munkáját segítve, további oktatási tartalommal bővül az M5 kulturális csatorna műsora. Szüneteltetik a kórházak a halasztható műtéteket és vizsgálatokat a koronavírus-fertőzés miatt, csak a sürgősségi beavatkozásokat végzik el. A diagnosztikai eljárások eredményei az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren keresztül tölthetők le. Az MNB felszólította a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel alkalmazzanak törlesztési moratóriumot a vállalati hiteleknél év végéig. A járványban bebizonyosodott, minden nemzetállamnak elsősorban a saját állampolgári a fontosak, most látni igazán, hogy az EU erős nemzetállamok erős szövetségére kell, hogy épüljön – mondta Varga Judit a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az igazságügyi miniszter szerint olyan nehéz időszak jön, amikor a korlátozásokat fegyelmezetten kell viselnie mindenkinek a nemzet érdekében. Semlegesítené a fertőzést egy magyar fejlesztésű termék – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a magyar kutatók által fejlesztett gyógyszer semlegesítené a koronavírust, a megfertőzött sejteket pedig az immunrendszerhez hasonlóan elpusztítja majd. Harmincnapos beutazási korlátozás elrendelésére szólította fel az európai uniós tagállamok vezetőit a koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából az Európai Bizottság. Karanténba vonult a lengyel kormány egy része, miután Michal Wos környezetvédelmi miniszter pozitívnak bizonyult az új koronavírusra. Elhalasztják a kabinettanács ülését is - közölte Andrzej Duda elnök. A koronavírus-járvány terjedésének fékezésére Franciaországban kijárási korlátozások lépnek életbe legalább két hétre, az Európai Unió pedig lezárja a külső határait harminc napra - jelentette be Emmanuel Macron. Olaszországban 349-en vesztették életüket egy nap alatt, több mint 2100-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, a diagnosztizált fertőzöttek száma csaknem 30 ezerre nőtt. Rendkívüli állapotot vezettek be 30 napra Romániában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Spanyolország lezárta szárazföldi határait a koronavírus-fertőzés terjedésének csökkentése érdekében. Négy napra leállítja spanyol és francia gyárait az Airbus, valamint legtöbb európai üzemének működését szünetelteti a Volkswagen-csoport is a koronavírus-járvány miatt. Ötvenezer egészségügyi maszkot loptak el ismeretlenek egy klinika raktárából a németországi Kölnben. A bűncselekményt az intézmény egyik dolgozója fedezte fel. Megkezdték az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett első vakcina tesztelését - jelentette be az amerikai Egészségügyi Intézetek Központja. Az új típusú koronavírus járványa várhatóan július végéig, augusztusig eltart - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Tom Hanks és Rita Wilson amerikai színészházaspár elhagyhatta az ausztrál kórházat, ahol koronavírus-fertőzéssel kezelték őket - írta a BBC. Joe Biden nyerte a március 10-i demokrata párti előválasztást Washington államban – közölte több egyesült államokbeli médium. Tanítási szünetet rendelt el március 21-től április 12-ig az orosz főváros közoktatási intézményeiben Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere. Jogszerűnek ismerte el az orosz alkotmánybíróság az ország alaptörvényének módosításáról rendelkező jogszabályt, amely egyebek között lehetővé teszi, hogy Vlagyimir Putyin újra elindulhasson az elnökválasztáson. Tíz magyar turista rekedt Marokkóban a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések következtében. Híradónknak a csoport egyik tagja azt mondta, egészségesek, de törölték a járatukat és fogytán a pénzük, ezért nem tudják, hogy hogyan tudnak hazatérn Az osztrák vasút Szentgotthárdnál, illetve az ukrán vasút Záhony-Csap átmenetben felfüggesztette a személyszállítást - közölte a Mávinform. A koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be járatain, egyebek között változnak a felszállási és csomagkezelési szabályok - közölte a közúti közlekedési társaság. Csütörtöktől tanítási szüneti menetrend szerint indulnak a járatok Budapesten a koronavírus-járvány miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Havi száz forintért lehet használni átmenetileg a fővárosi MOL Bubi közbringarendszert, és kísérleti jelleggel bevezetik az egyszerűbb, online regisztrációt is - közölte a BKK. Az 57 kilós Gálos Roland nyolc közé jutott a londoni európai kvalifikációs ökölvívótornán, így kvótát szerzett a nyári tokiói olimpiára. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége azonnali hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját és képzési eseményét átmeneti időre. A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztják az úszók jövő hétre tervezett olimpiai kvalifikációs országos bajnokságát.