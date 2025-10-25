A digitális cumi: Tényleg a képernyő rontja el a gyerekeinket, vagy mi, szülők? - Tanösvény + videó

Célpont – Magyar Péter újra a Fidesz árnyékában lépked? + videó

Büsszeli őrület: Von der Leyen a magyar rezsicsökkentést is felrobbantaná a háborúért? - Láncreakció + videó

Komment – Nemzetközi lapok is írtak a Békemenetről + videó

Vezércikk – Megmutatta magát a valóság október 23-án + videó

Nagy győzelmet aratott a magyar válogatott Luxemburg ellen

A színészlegenda családjának engedélye nélkül használta a Tisza Párt a híres szavalat felvételét

Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó

Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban

A kormányoldal képes volt egyetlen, erős üzenetet küldeni: a magyar kormány mögött egységes és jelentős társadalmi erő áll, ami a nemzetközi tárgyalóasztaloknál is stratégiai tőkét jelent.

Egy tanárnő posztja arról, hogyan ábrándult ki Magyar Péterből. A lehallgatás, az ígéretek és a brüsszeli szavazatok éles ellentmondása.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.