A Digitális állampolgárság program már használható sokféle szolgáltatása még csak a kezdet

A kormány 2022 végén fogadta el a Digitális állampolgárság programot. Ennek célja olyan digitális környezet kialakítása volt, amelyben leegyszerűsödik a kommunikáció az állam és polgárai között. A program kulcsa a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, amely az állami ügyintézés egészen új dimenzióját nyitja meg – írja a Világgazdaság.

A mobilalkalmazás szeptember óta éles, a segítségével telefonnal igazolhatjuk magunkat a rendőr előtt, időpontot foglalhatunk a kormányablakoknál a legfontosabb ügytípusokban, megnézhetjük saját és autónk adatait, ahogy erkölcsi bizonyítványt is igényelhetünk. Ez azonban még csak a kezdet.

Hamarosan érkezik például az alkalmazásba a digitális aláírás, aminek nyomán nem lesz szükség arra, hogy kinyomtassuk és kézzel aláírjuk a szerződéseinket és más hivatalos dokumentumainkat, helyette digitális aláírásunkkal hitelesíthetjük ezeket.

Jövő februártól a terv szerint lehetővé válik a személyes adatok hiteles továbbítása az alkalmazásból, júliustól a magánszemélyek a használtgépjármű - eladáshoz vagy -vásárláshoz kapcsolódó ügyeiket is el tudják majd így intézni. A jövő év utolsó hónapjaira pedig a mobilalkalmazás teljes értékű digitális adattárcává válik, amelyben minden okmány digitális változata elérhető lesz.

A lehetőségek szélesedése azonban kételyeket, félelmeket is ébreszthet. Felmerülhet például, hogy az állam minden adatunkat megismerheti.

Ezzel kapcsolatban érdemes leszögezni, hogy az állam még felhatalmazás alapján is csak azokhoz az adatokhoz férhet hozzá, amelyeket eddig is kezelt és amelyeket eddig is látott.

Vagyis többletinformációhoz az állam nem jut. Nem úgy az állampolgár, aki saját maga tárolja el ezeket a dokumentumtárában, amihez ebben a formában az államnak nincsen hozzáférése.

