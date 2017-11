A csúcsban esett el a 4-es, 6-os

A vonalon pótlóbuszok közlekednek. Ez a harmadik alkalom egy hónap alatt, annak ellenére, hogy múlt hétfőn, és azelőtt két héttel is volt karbantartás. A nagykörúti pálya egy szakaszát 2015-ben teljesen kicserélték, a folytatást 2016-ra ígérték, de ez elmaradt.

Az a pálya, amire kicserélték tavasszal a síneket, az alkalmatlan a nagykörúti forgalom elviselésére, és egy megfelelő karbantartás, megfelelő pályafelújításra lenne szükség most már. Ennek a hátráltatásában vesz részt a Közbeszerzési Kft. azáltal, hogy az ehhez szükséges tenderekkel kapcsolatban most már nagyon régóta nem hozott döntést. Ez nem az egyetlen eset, Budapesten számos olyan villamosberuházás van, amelyekben a Közbeszerzési Kft. elmaradó döntései miatt nem lehet haladni most már több hónapja vagy akár egy éve – mondta el Kelemen Tamás, a Közlekedő Tömeg Egyesület alelnöke.