Belföld

A csendes többség immunreakciója: miért nem politikai, hanem egzisztenciális kérdés a Békemeneten való részvétel?

2025. október 22., szerda 16:00 | Hír TV
háború béke szuverenitás október 23. publicisztika propaganda Békemenet mozgósítás Orbán Viktor Brüsszel

A Békemenet soha nem egy párt melletti tüntetés, hanem egy mély, társadalmi immunreakció. Egy olyan korban, amikor a brüsszeli háborús propaganda már a logikát is tagadja, és a hazai ellenzék a béke álarca mögött a háborúra szavaz, az utcára lépni nem politikai, hanem morális és intellektuális állásfoglalás. Publicisztika a józan ész forradalmáról.

A Békemenet soha nem egy párt melletti tüntetés, hanem egy mély, társadalmi immunreakció. Egy olyan korban, amikor a brüsszeli háborús propaganda már a logikát is tagadja, és a hazai ellenzék a béke álarca mögött a háborúra szavaz, az utcára lépni nem politikai, hanem morális és intellektuális állásfoglalás. Publicisztika a józan ész forradalmáról.

A diagnózis – A "logikai vírus" terjedése

Ahhoz, hogy megértsük a Békemenet valódi jelentőségét, először diagnosztizálnunk kell a "betegséget", amire az gyógyírként szolgál. Ez a betegség a háborús propaganda. Egy olyan "logikai vírus", amelyet a brüsszeli elit és a multinacionális érdekek terjesztenek, és amelyet a hazai euro és dollármédia és az ellenzék naponta fecskendez a társadalom véráramába.

Ez a vírus arra tanít minket, hogy a valóság nem számít. Arra, hogy Oroszország lehet egyszerre egy térdre kényszerített, gyenge állam, és egy, az egész NATO-t fenyegető szuperhatalom ("Schrödinger Oroszországa"). Arra, hogy a béke "szélsőjobboldali" vagy "Putyin-barát" álláspont. Arra, hogy a háborúba öntött százmilliárd eurók valójában a "jövőnkbe való befektetések". Ahogy azt a józan ésszel és kritikus gondolkodással megáldott olvasóink is látják, ez egy intellektuális támadás a valóságérzékelésünk ellen.

A képmutatás, mint tünet

A vírus leglátványosabb hazai tünete a politikai skizofrénia. Látunk egy "új" politikust, aki felismerve a magyarok békevágyát, a "béke" szót tűzi a zászlajára – pofátlanul ellopva a kormány hároméves javaslatát a budapesti tárgyalásokról. Eközben ugyanez a politikus a pártját bekormányozza Brüsszel legháborúpártibb frakciójába, és a képviselői minden, a háborút eszkaláló javaslatot megszavaznak. Ez a képmutatás a bizonyíték: a "béke" számukra csak egy piacképes termék a "gyűlölet-webshopban", nem pedig egy morális meggyőződés.

 A békemenet, mint A test immunválasza

És itt jön a képbe a Békemenet. A Békemenet a társadalom egészséges, veleszületett immunreakciója erre a vírusra. Amikor egy szervezet érzi, hogy idegen kórokozó támadja meg, lázzal és ellenanyag-termeléssel válaszol. A Békemenet a magyar nemzet láza és ellenanyag-termelése.

Azért megyünk ki az utcára, hogy ne csak egy virtuális kérdőíven, hanem a fizikai valóságban is megmutassuk: a csendes többség létezik, és nemet mond.

  • Nemet mond a logikai bukfencekre.
  • Nemet mond a háborús uszításra.
  • Nemet mond arra, hogy a mi pénzünkből és a mi fiaink vérével nyerészkedjenek a multinacionális fegyvergyártók.

Konklúzió: a kiállás nem politikai, hanem morális kérdés

Azért kell ott lennünk október 23-án, mert a részvételünk nem egyszerűen Orbán Viktor melletti kiállás. Ez egy kiállás a valóság mellett. Ez egy intellektuális állásfoglalás, amellyel megmutatjuk, hogy minket nem lehet hülyének nézni. Hogy mi különbséget tudunk tenni a propaganda és a tények, az álszent "békepártiság" és a valódi, bátor békepolitika között.

"Most kell igazán sokan lennünk!" – ahogy a miniszterelnök is üzeni. Mert most dől el, hogy a józan ész immunrendszere, vagy a háborús lobbi vírusa győzedelmeskedik-e Európában. A Békemenet a mi válaszunk.

 Olvassa el a tényfeltáró dossziénkat, amely pontról pontra bemutatja Magyar Péter hazugságainak hálóját!

 Sorsdöntő jelentőségű lesz az idei, október 23-i Békemenet. A tét most nagyobb, mint valaha: megmutatni a világnak és a brüsszeli háborús lobbinak, hogy Magyarország a béke szigete, és a magyarok nem kérnek a háborús őrületből. Orbán Viktor is a Kossuth térre vár mindenkit.

