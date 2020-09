A „cseh Soros” pénzeli a régi indexesek új hírportálját

633 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 19 499 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 krónikus beteg, így az elhunytak száma 694 főre emelkedett, 4559-en pedig már meggyógyultak. Már több mint hatszázharmincezer embert teszteltek, a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a járvány második hulláma jellemzően a fiatalokat, a 20-25 éves korosztályt érinti továbbra is - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Elkezdődött az egészségügy teljes átalakítása a koronavírus-járvány hatására - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós úgy fogalmazott: preventív személetmód alapján, a kormány támogatásával hajtják végre a változtatásokat. Ha a baloldalon múlna, akkor most nem lenne hitelmoratórium - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István elmondta: a veszélyhelyzet megszűnését követően az ellenzék az átmeneti szabályokat sem szavazta meg, veszélybe sodorva ezzel a munkahelyeket és a magyar családok megélhetését. Trócsányi László egyetemi tanárt, európai parlamenti képviselőt választotta új elnökévé az 1879-ben alapított Magyar Jogász Egylet. Létrehoztak egy építőipari akciócsoportot, amely közvetlenül és napi szinten foglalkozik az építőipari kapacitások bővítésével és a beruházások felgyorsításával, a csoport élén Gyutai Csaba áll - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,60 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a kamatfolyosó sem változott - közölte az MNB. A Fidesz kezdeményezésére Lengyelország melletti szolidaritásról szóló állásfoglalást fogadott el az Országgyűlés európai ügyek bizottsága. Az EP bevándorláspárti baloldali képviselői már nemcsak a bevándorlókat akarják ráerőltetni az uniós tagállamokra, hanem saját szélsőséges ideológiájukat is - mondta Hidvéghi Balázs. A főpolgármester szellemekkel harcol, így nem kizárt, hogy győzni fog - így fogalmazott a Facebookon Gulyás Gergely, arra reagált, hogy Karácsony Gergely a Facebookon továbbra is azt állítja: zajlik a hajógyári projekt előkészítése. A tárcavezető azt írta: a Hajógyári-szigeten semmi nem épül, egyetlen fát sem vágnak ki. Hozzátette: a főpolgármester közösségi médiában megnyilvánuló aktivitását, inkább a szeptemberben állandósult budapesti közlekedési káosz felszámolására fordíthatná. A Hír TV-n keresztül üzent Gyurcsány Ferencnek a Jobbik alelnöke. Ander Balázs szerint az nem bölcs dolog, hogy ha egyszer az ellenzéki pártok egy jelöltet elfogadtak, akkor nyilatkozatokkal nehezítsenek a helyzetén. Gyurcsány Ferenc a Spirit FM-en vallotta azt az antiszemita kijelentéseiről hírhedtté vált közös ellenzéki képviselő-jelöltről, Bíró Lászlóról, hogy lesznek még bajaik a Jobbik politikusaival. Hatalmasat lépett előre Magyarország a koronavírus-járvány ideje alatt az elektronikus fizetés területén - mondta a Világgazdaságnak Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Közel egymilliárd forint támogatást nyerhettek idén a hungarikum-pályázatokon résztvevők, miután a kormány az eredeti kerethez 800 millió forint többletforrást biztosított - mondta Nagy István agrárminiszter. A baloldalnak fel kellene mondani a Jobbikkal való együttműködést addig, amíg nem késő - mondta az Origónak a Habsburg Történeti Intézet igazgatója, Gerő András. Szekó Zsófia, az elhunyt mohácsi kormánypárti polgármester Szekó József lánya is indul a település időközi választásán. Mohácson vasárnap lesz időközi polgármester és képviselőtestület választás, miután a korábbi testület július elején feloszlatta magát. Egyetértésről számolt be a kárpátaljai nyelvhasználat és az anyanyelvi oktatás kérdésében az Európa Tanács emberi jogi biztosával folytatott megbeszélését követően Szijjártó Péter. Ismét bebizonyosodott, hogy politikai nyomásgyakorlásról van szó az európai uniós alapértékek sérülésének veszélye miatt Magyarországgal szemben megindított, hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárás esetén - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A koronavírus-járvány megfékezésére a rendkívüli jogrend idején hozott és a parlament által jóváhagyott magyarországi intézkedések kiállták minden nemzetközi jogrendszer próbáját - mondta a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Erdélyi Magyar Szövetség óvása nyomán a regionális pártok is állíthatnak urnabiztosokat a vasárnap tartandó romániai önkormányzati választásokon - jelentette be Csomortányi István, az EMSZ társelnöke. Egy héttel elhalasztják az európai uniós tagországok vezetőinek e hétre tervezett csúcstalálkozóját, miután pozitív lett a koronavírustesztje az Európai Tanácsot vezető Charles Michel egyik munkatársának - jelentették be Brüsszelben. A menedékkérők szétosztása az Európai Unió tagállamai között nem fog menni - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár az AFP francia hírügynökségnek adott interjúban. Már 31,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 968 ezer, a gyógyultaké pedig 21,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Elérte a 200 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az Egyesült Államokban - jelentette a Johns Hopkins egyetem és kórház. Ingyenesen ajánlotta fel az új koronavírus elleni orosz védőoltást az ENSZ munkatársainak Vlagyimir Putyin. A Gamaleja Intézet augusztus 11-én bejegyzett és "posztregisztrációs" (harmadik, tömeges) tesztelési szakaszban lévő vakcináját már gyártják. Csaknem 2700 új beteget regisztráltak egy nap alatt Ukrajnában. A kórokozó jelenlétét nagyjából negyed óra alatt kimutató gyorstesztek tömeges alkalmazásával egészítik ki a koronavírus-járvány elleni védekezést Bajorországban. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint mindenkinek fegyelmezetten be kell tartania a koronavírus-járvány megfékezését célzó intézkedéseket, hogy elkerülhető legyen a tavaszihoz hasonló drákói szigorúságú korlátozások újbóli bevezetése. Az új koronavírussal megfertőződött emberek csak mintegy ötöde marad tünetmentes a Berni Egyetem kutatóinak új, nagy léptékű kutatása szerint, amely 79 korábbi tanulmány eredményein alapul. Az amerikai és a világ egyéb országainak választásait befolyásolni szándékozó, Kínához köthető oldalak hálózatát távolította el a Facebook. AZ Egyesült Államok továbbra is fenntartja Izrael katonai fölényét a Közel-Keleten - jelentette ki Mark Esper amerikai védelmi miniszter, amikor Washingtonban fogadta izraeli kollégáját, Benny Ganzot. Törökország és Görögország kész tárgyalni a Földközi-tenger keleti medencéjében található energiahordozók kutatásának kérdéséről – közölte az ankarai államfői hivatal, miután a török elnök a német kancellárral és az Európai Tanács elnökével egyeztetett. Az amerikai kormányzat öt venezuelai állampolgárt szankcionált a Maduro-rendszer támogatása miatt. Mintegy háromszáz migránst fogad be a görögországi Leszbosz szigetéről a Sant'Egidio Közösség - ezt maga a katolikus segélyszervezet közölte. Csaknem kétszáz embert állítottak elő egy nemzetközi akció keretében, akik illegális termékekkel kereskedtek a darkneten - közölte az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete. Szabotázsakció áll a natanzi urándúsító telepen júliusban bekövetkezett robbanás mögött - közölte az iráni kormány. Tíz külföldi embercsempészt ítélt el jogerősen a Pécsi Ítélőtábla kedden, mert a bűnszervezet tagjai bevándorlók tucatjainak segítettek az államhatár illegális átlépésében 2016-ban. Elfogott a rendőrség egy budapesti nőt és egy budapesti férfit, akik mintegy ötmillió forint értékben ékszereket és pénzt csaltak ki idősektől úgy, hogy a sértettek rokonának adták ki magukat - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Dzsudzsák Balázs tizenkét év után visszatért nevelőegyesületéhez, a jelenleg másodosztályú Debreceni VSC labdarúgócsapatához. Továbbra is Pető Tibor irányítja elnöki pozícióban a Magyar Evezős Szövetséget a szervezet tisztújító küldöttgyűlésének döntése értelmében.