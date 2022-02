A Cseh Katalinékhoz köthető cégek bűnszervezetben dolgozhattak

Kína küzdelme az ukrajnai konfliktus árnyékában

Az utóbbi hetekben szinte mindenki is hozzászólt az orosz-ukrán konfliktushoz, ami azóta szép lassan átvedlett amerikai-orosz, vagy inkább atlanti-orosz konfliktussá. Mégis kevesen írtak arról, hogy bár az USA sokat beszél Ukrajnáról, igazából nem is ez a döntő Washington számára. Inkább az, mi is történik egy Kína melletti kis szigeten. Erről értekezett a napokban egy lengyel portál. A vélemény azért is érdekes, hiszen a lengyelek sokkal érzékenyebben tekintenek az orosz fenyegetettségre. [...] Bővebben!