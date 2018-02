A családtagok vagyona titokban marad

A Jobbik és az LMP parlamenti politikusai a családtagjaik vagyonnyilatkozatát is nyilvánosságra hozták. Erről a többi képviselőnek is nyilatkoznia kell, de ezek a dokumentumok lezárt borítékba kerülnek, nem töltik fel őket az Országgyűlés honlapjára. Szinte minden párt változtatna ezért a nyilatkozattételen. A jelenlegi rendszer a szakértő szerint sem átlátható.

Az LMP szerint alkalmatlan az átláthatóság biztosítására a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer. Hadházy Ákos, a párt társelnöke Kósa Lajos és családja gazdagodását hozta negatív példaként. Az LMP-sek családtagjaik vagyonnyilatkozatát is nyilvánosságra hozzák. A Jobbik is így tesz, már négy éve. Javaslatot is nyújtottak be erről, de az ellenzéki párt beadványa eddig nem ment át a parlamenten.

Az MSZP önként nem készít adatbázist a politikusai családtagjainak vagyonáról, de nyitott a szabályok változtatásra. A szocialisták szerint a strómanok miatt használhatatlan a jelenlegi rendszer.

„Példátlannak és pofátlannak tartjuk azt, hogy elbújva mások mögé gazdagodnak olyan mértékben emberek ebben az országban – ráadásul olyanok, akik a politika színpadán vannak –, amely elfogadhatatlan, miközben rengetegen mélyszegénységben és a nyomor színpadán élnek” – fogalmazott Gúr Nándor. Azt is mondta: Orbán Viktor vagyongyarapodását valójában Mészáros Lőrincnél kell keresni.

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint a jelenlegi rendszer alkalmatlan arra, hogy valós képet adjon a politikusok vagyonáról.

„Bár fogalmam sincs Orbán Viktor pontos vagyoni helyzetéről, az biztos, hogy a vagyonnyilatkozatokkal a politikai osztály, az elitek – függetlenül attól, hogy milyen pártállásúak –, a mindenkori kormányhatalom az elmúlt bő két évtizedben tulajdonképpen úgy kezelte a polgárokat mint a nagy fehér hittérítők a gyarmatlakókat. Odadobnak színes üveggyöngyöket nekünk, hogy kicsit játsszunk vele” – fogalmazott Ligeti Miklós. Szerinte olyan rendszerre van szükség, amely alapján a politikusokat és a tisztségviselőket felelősségre lehetne vonni, ha valótlan adatokat írnak be a vagyonnyilatkozatukba.