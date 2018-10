A Corvinus Egyetem miatt vonult utcára az ellenzéki párt

A Corvinus Egyetemért szervezett fáklyás tüntetést az LMP ifjúsági tagozata kedd este. Azért vonultak utcára, mert jövőre egy állami alapítványhoz kerül az intézmény fenntartása, ami azzal jár, hogy 2020-ban már csak tandíj fizetésével lehet ott tanulni. A tüntetők szerint ezzel a gazdag szülők gyerekei kerülhetnek be az intézménybe, nem pedig azok, akik tehetségesek. A demonstrálók minőségi oktatást, a tanárok, oktatók tanítási szabadságát, megfelelő bérezését, az állami férőhelyek objektív elosztását, és az egyetemet fenntartó alapítvány függetlenségét követelték. Demeter Márta, az LMP országgyűlési képviselője felszólalásában azt mondta: a kormány a magyar közoktatás után a felsőoktatást is bevenni készül.

„Lássunk tisztán! Amikor versenyképességről hablatyolnak, egy újabb társadalmi alrendszer fideszes gyarmatosítását készítik elő. A felsőoktatást is a maguk képére akarják alakítani. Vagyis, akinek van pénze, az tanulhat és szerezhet diplomát, akinek pedig nincsenek meg ehhez az anyagi lehetőségei, az keressen magának közmunkát. Ez a kormány politikája” – nyilatkozta.

A minisztérium cáfol

Nincs szó arról, hogy az egész felsőoktatást fizetőssé tennék, a kormány az ingyenes tanulás lehetőségét az egész intézményrendszerben tartósan meg kívánja őrizni – közölte az Információs és Technológiai Minisztérium. A tárca szerint a Corvinusról is álhírek jelentek meg – az átalakítás szerintük segíteni fogja az egyetem versenyképességét, és pénzügyi helyzetén is javítani fog, de 2020 után is lesznek térítésmentes férőhelyek.