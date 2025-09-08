Keresés

A cirkuszművészet szárnyal – magyarok a világ élvonalában

2025. szeptember 08., hétfő 08:15 | Magyar Nemzet
Fekete Péter cirkuszművészet

A cirkuszművészet ma az egyik legdinamikusabban fejlődő művészeti ág, amely már nemcsak a show-bizniszhez, hanem a társadalmi üzenetek közvetítéséhez is kapcsolódik. Fekete Péter szerint a magyar cirkusz nemzetközi szinten is kiemelkedő pozícióban van.

– Azerbajdzsánban, telefonon értük el. Pontosan mire készülnek?

– A Fővárosi Nagycirkusznak általában nagyon jó a közép-ázsiai országokkal a kapcsolata. Hosszú évek óta nagy respekttel fogadnak bennünket Kazahsztánban, Azerbajdzsánban, és mi is rendszeresen biztosítunk a számukra fellépési lehetőséget a Fővárosi Nagycirkuszban. Most nagy fába vágtuk a fejszénket, ugyanis bezárták a bakui cirkuszt – fel fogják újítani azt –, és ehhez a mi szakértelmünket, a mi véleményünket kérték ki. Ez több dologból áll: egyrészt szakembereket küldenek hozzánk, akiknek lehetőségük lesz menedzsmentet tanulni a főiskolánkon, másrészt kihelyezzük Azerbajdzsánba az egyik használaton kívüli sátrunkat, ahol – ameddig a bakui cirkuszt felépítik – a nézők cirkuszhoz jutnak. Ez egy különleges helyszín lesz, ahol nemzetközi produkciók futnak majd, és ezzel az együttműködéssel biztosítjuk, hogy a fiatal magyar artisták fellépési lehetőséghez jussanak ebben a fantasztikusan fejlődő közép-ázsiai országban.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

