A cirkuszművészet szárnyal – magyarok a világ élvonalában

– Azerbajdzsánban, telefonon értük el. Pontosan mire készülnek?

– A Fővárosi Nagycirkusznak általában nagyon jó a közép-ázsiai országokkal a kapcsolata. Hosszú évek óta nagy respekttel fogadnak bennünket Kazahsztánban, Azerbajdzsánban, és mi is rendszeresen biztosítunk a számukra fellépési lehetőséget a Fővárosi Nagycirkuszban. Most nagy fába vágtuk a fejszénket, ugyanis bezárták a bakui cirkuszt – fel fogják újítani azt –, és ehhez a mi szakértelmünket, a mi véleményünket kérték ki. Ez több dologból áll: egyrészt szakembereket küldenek hozzánk, akiknek lehetőségük lesz menedzsmentet tanulni a főiskolánkon, másrészt kihelyezzük Azerbajdzsánba az egyik használaton kívüli sátrunkat, ahol – ameddig a bakui cirkuszt felépítik – a nézők cirkuszhoz jutnak. Ez egy különleges helyszín lesz, ahol nemzetközi produkciók futnak majd, és ezzel az együttműködéssel biztosítjuk, hogy a fiatal magyar artisták fellépési lehetőséghez jussanak ebben a fantasztikusan fejlődő közép-ázsiai országban.

