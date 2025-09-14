Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 14. Vasárnap Szeréna, Roxána napja
Jelenleg a TV-ben:

Pikk

Következik:

Bakaruhában 13:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

2025. szeptember 14., vasárnap 11:08 | Magyar Nemzet
üzenet Orbán Viktor Magyar Péter Digitális Polgári Kör

Egyebek között a Tisza-adó várható következményeiről, a progresszív-liberális társadalompolitika válságának szomorú következményeiről, valamint Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök szerdai háborúpárti beszédéről is kifejtette véleményét Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjaihoz írt levelében.

  • A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

A Magyar Nemzet közlése szerint  héten kiderült a kormányfő nevével aláírt levél alapján, hogy a jobboldalon elsöprő a szellemi, intellektuális fölény. 

„A polgári oldalon az ország kiemelkedő koponyái, társadalomtudósok, filozófusok, akadémikusok, gazdasági szakemberek, polgármesterek, művészek és egyházi emberek. Odaát egy külföldről fizetett bankár, az Anna-bál volt szépe, homályban rejtőzködő, véleményüket nem vállaló, ismeretlen programírók, egy szebb napokat látott, lökdösődő exkatona, a gyerekeink számára »Csipkejózsika« címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista és családminiszter-jelölt, és így tovább” – emlékeztetett.

Mint írta, közben árad a Tisza-adó. A levélben a miniszterelnök úgy fogalmazott: ha nem vigyázunk, jön a többkulcsos tiszás jövedelemadó, vagyonnadó és a megemelt társasági nyereségadó. 

Orbán Viktor Charlie Kirk meggyilkolásáról azt írta: megdöbbentő és szomorú.

„De olyan is történt, ami engem még ennél is mélyebben megrázott, de elsikkadt a hírtengerben.

Svédországban 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságok vádjával. Megrázó, felfoghatatlan, megrendítő. Láthatod, hova vezetett a nyugat-európai progresszív-liberális társadalompolitika. Soha nem kaptam ennél erősebb megerősítést, hogy Magyarországnak ki kell tartania a keresztény hagyományaink, a polgári kultúránk és a családbarát politikánk mellett. Isten óvja Svédországot!” – fogalmazott. 

Mint írta, eközben Brüsszelben Ursula von der Leyen drámai bejelentést tett a héten elmondott State of the Union beszédében: az unió háborúban áll. Mármint háborúban áll Ukrajna oldalán és az oroszokkal szemben. 

„Magyarország tagja az Európai Uniónak, de nem áll és nem is fog háborúban állni. Egyetlen európai vezetőt se hatalmaztunk fel arra, hogy Magyarországot, vagy a mi közös uniónkat háborúba vigye. A Patrióták az Európai Parlamentben teljesítették a kötelességüket: bizalmatlansági indítványt nyújtottunk be és követeljük Ursula von der Leyen távozását. Távoznia kell, ez a legkevesebb!” – fogalmazott.

 

További híreink

Magyar Péter teljesen kiborult, hisztérikus kríziskommunikációba kezdett

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Brutális gyilkosság egy nógrádi faluban: megölte a saját húgát, majd tárcsázta a zsarukat

Elfogyott a türelem: kifakadtak a Real Madridnál, a FIFA-hoz fordul a klub

Vastag Csaba felesége nagy bejelentést tett: 6 hónapja tiszta

Sallai Roland megmozdulása győzelemre vezetett, a Galatasaraynál is őt dicsérik

A nap, amit soha nem felejt el Szarvaskend

Hornyák Zsolt: Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

További híreink

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó

Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból
2
Emberölés történt Nógrád vármegyében
3
Felfoghatatlan terrorban tartotta nevelt lányát egy férfi Dorogon
4
A nap, amit soha nem felejt el Szarvaskend
5
Másodosztályból verték meg a Puskás Akadémiát
6
A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor
7
Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy nepotista szélhámos + videó
8
A meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték Lázár Jánosnak + videó
9
Civil kör – Orbán Viktor felakasztásáról verselt Krúbi a péntek esti koncertjén + videó
10
Front – Robert C. Castel: A lengyel légvédelmi fiaskó intő jel a NATO keleti szárnya számára + videó

Legfrissebb híreink

Újabb tiszás öngól + videó

Újabb tiszás öngól + videó

 Egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről – így érvelt egy pártrendezvényen Tarr Zoltán amellett, hogy Magyarországnak fel kell adnia az önrendelkezés egy részét az Európai Unióban.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!