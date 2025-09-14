A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet közlése szerint héten kiderült a kormányfő nevével aláírt levél alapján, hogy a jobboldalon elsöprő a szellemi, intellektuális fölény.

„A polgári oldalon az ország kiemelkedő koponyái, társadalomtudósok, filozófusok, akadémikusok, gazdasági szakemberek, polgármesterek, művészek és egyházi emberek. Odaát egy külföldről fizetett bankár, az Anna-bál volt szépe, homályban rejtőzködő, véleményüket nem vállaló, ismeretlen programírók, egy szebb napokat látott, lökdösődő exkatona, a gyerekeink számára »Csipkejózsika« címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista és családminiszter-jelölt, és így tovább” – emlékeztetett.

Mint írta, közben árad a Tisza-adó. A levélben a miniszterelnök úgy fogalmazott: ha nem vigyázunk, jön a többkulcsos tiszás jövedelemadó, vagyonnadó és a megemelt társasági nyereségadó.

Orbán Viktor Charlie Kirk meggyilkolásáról azt írta: megdöbbentő és szomorú.

„De olyan is történt, ami engem még ennél is mélyebben megrázott, de elsikkadt a hírtengerben.

Svédországban 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságok vádjával. Megrázó, felfoghatatlan, megrendítő. Láthatod, hova vezetett a nyugat-európai progresszív-liberális társadalompolitika. Soha nem kaptam ennél erősebb megerősítést, hogy Magyarországnak ki kell tartania a keresztény hagyományaink, a polgári kultúránk és a családbarát politikánk mellett. Isten óvja Svédországot!” – fogalmazott.

Mint írta, eközben Brüsszelben Ursula von der Leyen drámai bejelentést tett a héten elmondott State of the Union beszédében: az unió háborúban áll. Mármint háborúban áll Ukrajna oldalán és az oroszokkal szemben.

„Magyarország tagja az Európai Uniónak, de nem áll és nem is fog háborúban állni. Egyetlen európai vezetőt se hatalmaztunk fel arra, hogy Magyarországot, vagy a mi közös uniónkat háborúba vigye. A Patrióták az Európai Parlamentben teljesítették a kötelességüket: bizalmatlansági indítványt nyújtottunk be és követeljük Ursula von der Leyen távozását. Távoznia kell, ez a legkevesebb!” – fogalmazott.