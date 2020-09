A Charlie Hebdón akart bosszút állni a párizsi támadás fő gyanúsítottja

Rendelkezésre áll a szükséges számú kórházi ágy, egészségügyi eszköz és személyzet Magyarországon - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban. 950 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 23 077-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 12 beteg, így a halottak száma 730 főre emelkedett, 5099-en már meggyógyultak. A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében bevezetett szabályok azért szükségesek, hogy ne kelljen további korlátozásokat bevezetni - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Kitálalt Gajda Péterék sofőrje az Informátor stábjának. Ákos, aki maga is a belső kör tagja volt, arról beszélt, hogyan lopja ki az önkormányzatból a pénzt a szocialista polgármester és csapata. Ideje lenne eltolni a biciklit és bocsánatot kérni - üzent a kispesti baloldalnak Dódity Gabriella. A helyi Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője az Informátor koronatanúja által elmondottakra úgy reagált: az alázat helyét valami egészen elképesztő arrogancia és nagyképűség foglalta el az önkormányzatban. Az egész baloldal elvtelenségét mutatja az egy-két éve még zsigeri antiszemita kijelentéseket tevő Bíró László jelölése - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Schiffer András, az LMP egykori frakcióvezetője. A Momentum ismét az erdélyi magyarság ellen fordult - reagált Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője Fekete-Győr Andrásnak, az ellenzéki párt elnökének korábbi kijelentéseire. A Momentum elnöke, Fekete-Győr András egy román párt jelöltjei mellett kampányolt, nem a magyar képviselőket támogatja. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy még mindig vannak olyan politikai szereplők, akik elfordulnak a határon túli magyarságtól. A Momentum politikusai idegen érdekeket képviselő zsoldosok - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. A politikai akaratnak, az emberek és közösségeik tetteinek együttesen köszönhető, hogy ismét a miénk a magyarság egységének tudata és öröme - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása több mint egymillió embernek jelent érdemi segítséget – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Miniszterként azon dolgozik majd, hogy a járvány miatt se csökkenjen a családok életszínvonala - mondta a Magyar Nemzetnek Novák Katalin, aki szerint, ha a baloldal kerülne hatalomra, elvennék a családoknak járó támogatásokat. Válságkezelő támogatásként hétmilliárd forintot kaptak az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások és a juhtartók - közölte Nagy István agrárminiszter. Pozitívra változtatta Magyarország adósosztályzati kilátását a Moody's. A hitelminősítő szerint hazánk gazdasági teljesítménye meghaladja a hasonló országok átlagát. Magyarország hitelminősítői elismerése egyedülálló az Európai Unióban, hiszen az elmúlt fél évben egyetlen más tagállam adósbesorolásának kilátásait sem javították - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A romániai helyhatósági választásokkal kapcsolatban Kásler Miklós emberierőforrások-miniszter arra biztat minden erdélyi, romániai magyar embert, hogy éljen szavazati jogával, voksával támogassa a magyarság képviseletét. Nem lehet befogadni azokat a migránsokat, akiket akaratuk ellenére irányítottak át Lengyelországba - szögezte le Andrzej Duda lengyel elnök, reagálva az Európai Bizottság új migrációs és menekültügyi javaslatcsomagjára. A jogállamiságról szóló vita a „fukarok” titkos fegyvere, amivel szeretnék megakadályozni a koronavírus-járvány elleni pénzalap létrehozását - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Reuters hírügynökségnek adott interjúban. A világon 32,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 987 ezer, a gyógyultaké pedig 22,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Gyorsan emelkedik a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelést igénylő súlyos esetek száma Csehországban. Jelenleg 740 embert kezelnek kórházban, az orvosok szerint 151 ember esete minősül súlyosnak, ők lélegeztetőgépre szorulnak. Montenegró újabb korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A maszk viselése mindenhol kötelező lesz nyílt és zárt térben is az öt éven felülieknek. Romániában az elmúlt 24 órában 1552-vel emelkedett és ezzel meghaladta a 120 ezret a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Szlovákiában az elmúlt 24 órában 552 új fertőzöttet regisztráltak. Franciaországban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma átlépte a félmilliót, miután az elmúlt 24 órában ismét csaknem 16 ezer új esetet tártak fel az egészségügyi hatóságok. Az Egyesült Államokban meghaladta a hétmilliót a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. A koronavírus-járvány megtépázta az országok közötti kapcsolatokat, ezért a világ vezetőinek össze kell fogniuk a közös ellenség, a Covid-19 betegség vírusa ellen - jelentette ki Boris Johnson brit miniszterelnök. Lemondott Musztafa Adib kijelölt libanoni miniszterelnök, miután nem tudott kormányt alakítani. Többszáz nő kezdte meg a fehérorosz fővárosban a hétvégi kormányellenes tüntetéssorozatot, a rendőrség többeket őrizetbe vett közülük. A bajor miniszterelnök betiltotta a szélsőjobbhoz és más antidemokratikus csoportokhoz köthető német birodalmi hadilobogó használatát a tartományban. A Charlie Hebdo francia szatirikus hetilapon akart bosszút állni a Mohamed-karikatúrák közlése miatt a párizsi támadás fő gyanúsítottja - közölték a nyomozáshoz közel álló források. Iszlamista merénylet volt a pénteki párizsi késes támadás. A 18 éves pakisztáni születésű feltételezett elkövető őrizetben van. Gerard Darmanin belügyminiszter elmondta: Franciaországban a terrorizmus veszélye állandó. A francia tárcavezető közölte: a Chariel Hebdo melletti terrortámadás után fokozzák azoknak a párizsi helyszíneknek a védelmét, ahol korábban iszlamista merényletek történtek. Őrizetbe vettek egy amerikai állampolgárt Thaiföldön, mert a Tripadvisor internetes oldalon írt értékelésében bírálta a szállodát, amelynek a vendége volt. Mintegy 800 gramm kokaint és amfetamint, valamint kábítószergyanús tablettákat találtak egy kerepesi dílernél - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Meghalt egy motoros, amikor járművével összeütközött egy személyautóval Csengele közelében. Zökkenőmentes a szakemberek átcsoportosítása a budapesti Szent László Kórházba, ahol három intenzív részleget alakítottak át a koronavírusos betegek ápolására. A magyar versenyzők három arany-, két ezüst- és két bronzérmet szereztek a szegedi kajak-kenu világkupa szombati döntőiben. Férfi vízilabda Magyar Kupa, elődöntők: Szolnoki Dózsa - BVSC-Zugló 11:5; FTC-Telekom Waterpolo - A-Híd-VasasPlaket 13:9 Labdarúgó NB I: Paks - MTK Budapest 4:0; ZTE FC - Diósgyőri VTK 3:1 Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Orosz Nagydíj időmérő edzésén Szocsiban, így a futamon ő indulhat az élről.