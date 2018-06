A Célpont-riport után lehet mégis lesz felzárkóztatás

Kerecsenden, a szegregált falurészen nehéz az élet. Errefelé a napi betevőt szinte mindenki napszámmal keresi meg, persze csak ha bírja a kemény fizikai munkát. Az egyik itt élő asszony dolgozni se tud, és senkije sincs.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Kitől számít segítségre?

– Senkitül, mert egy darab kenyérre valót nem adnak. Bemegyek a tanácshoz, úgy tettek, hogy nincsen pénz, nincsen keret.

– Akkor miből vesz kenyeret?

– Koldulok, oszt abból veszek kenyeret – fogalmazott a Célpontnak az asszony.

A Heves megyei település pályázott: szociális bérlakásokra, járdára, a rászorultaknak korai fejlesztő programra és nyertek. A 480 millió forint összértékű pályázatot azonban a képviselő-testület 3 igen, 3 nem és egy tartózkodás mellett elutasította.

„Ezekkel a pályázatokkal esélyt adhattunk volna arra, hogy kitörjenek a mélyszegénységből”

– mondja szociálpolitikus, aki szerint Magyarországon a szegénység generációkon át öröklődik, ezért olyan nehéz kitörni belőle.

– Nem találták a megoldást, azt a kulcsot ami ebből kihozná őket.

– Mennyire van egyáltalán bennük ez az akarat? Mennyire ismerik föl a saját helyzetüket? Vagy már erre is kell segítség?

– Erre is kell segítség. Igen. És meg kell azt mutatni, hogy van jobb élet is, lehet máshogy is – fogalmazott Szajkó Mária.

Pontosan ezért pályáztak a Biztos Kezdet Gyerekház létrehozására is a kerecsendi civilek, csecsemőkortól kezdték volna a roma gyerekek felzárkóztatását. A program egyik ellenzője a helyi alpolgármester volt, aki a Népszavában úgy fogalmazott, azért nem jó, ha a cigányok a falu központjába hordják a kicsiket, mert:

„a látvány biztosan elriasztaná a vendégeket”.

„Kerecsend a korábbiakban több szociális bérlakást üzemeltetett önkormányzatilag. Hát az a helyzet, hogy a falu ennek sem volt jó gazdája, hiszen hatalmas összegű tartozások kerültek itt felhalmozásra a lakók által. Illetve nem csak meg kellett fizetni, hanem itt történt olyan, hogy szét lett verve az épület egy része, illetve el lett víve a gáz- és villanyóra” – nyilatkozat Prokaj Milán alpolgármester.

A polgármester viszont állítja: ha csak a gyakorlati oldalát nézi a pályázatnak, már az is szakembereket és befektetést hozott volna a falunak. Szerinte nem csak a testülettel, hanem a határidőkkel is harcoltak, de hozzátette: nem adja fel.

„Ha van egy meglévő probléma és ahhoz, annak az orvoslására bármiféle külső eszközt be tudunk vonni, az akkor is szerencsés, hogyha egyébként e tekintetben, illetve a célok megvalósítása tekintetében azért a helyi társadalom megosztott. Tehát veszélyes pálya, de mindenképpen kell elég bátorság, hogy azért erre a pályára lépjünk” – mondta Sári László polgármester.

Miután a Célpont riportot készített az uniós program elkaszálásáról, a kerecsendi önkormányzat úgy döntött: időt kérnek a szakminisztériumtól, amíg újra gondolják a projektet.