A cél, hogy minél több nőhöz eljusson a szűrés fontossága + videó

Megosztás itt:

Drávucz Rita olimpikon vízilabdázó évek óta rendszeresen jár mellrákszűrésre. A betegség a családjában is megjelent, ezért fontosnak tartja, hogy a megelőzésre hívja fel a figyelmet.

Drávucz Rita, világ- és Európa-bajnok vízilabdázónő: ,,Maga a vizsgálat eléggé rövid időtartamú, hiszen bementem, levetkőztem felülről, a kezelőben elmondták, hogyan kell elhelyezkedni, és gyakorlatilag négy nagyon gyors felvételt készítettek. Szerintem, egy 4-5 percet vett igénybe a teljes vizsgálat, igazán nem tartom hosszúnak ahhoz képest, hogy az életünk a legnagyobb kincsünk."

A sportolók a fiataloknak is azt üzenik: minél előbb vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.