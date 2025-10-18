Keresés

Belföld

A cél, hogy minél több nőhöz eljusson a szűrés fontossága + videó

2025. október 18., szombat 17:00 | HírTV

Idén az FTC női jégkorong csapata egy dedikált mezt ajánlott fel az intézmény Onkológiai Osztályának, amivel egy speciális eszköz megvásárlásához szeretnének hozzájárulni.

  • A cél, hogy minél több nőhöz eljusson a szűrés fontossága + videó

Drávucz Rita olimpikon vízilabdázó évek óta rendszeresen jár mellrákszűrésre. A betegség a családjában is megjelent, ezért fontosnak tartja, hogy a megelőzésre hívja fel a figyelmet.

Drávucz Rita, világ- és Európa-bajnok vízilabdázónő: ,,Maga a vizsgálat eléggé rövid időtartamú, hiszen bementem, levetkőztem felülről, a kezelőben elmondták, hogyan kell elhelyezkedni, és gyakorlatilag négy nagyon gyors felvételt készítettek. Szerintem, egy 4-5 percet vett igénybe a teljes vizsgálat, igazán nem tartom hosszúnak ahhoz képest, hogy az életünk a legnagyobb kincsünk."

A sportolók a fiataloknak is azt üzenik: minél előbb vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.

