A cannabis teljes körű legalizációja mellett tette le a voksát Sermer Ádám

A droglobbi érzékelhetően beférkőzött a baloldali politikai elitbe: a Legalizálj Egyesület elnöke ugyanis az a Sermer Ádám, aki egyben a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa – hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet (DKI). Sermer politikai karrierje során több szerepben is kipróbálta magát. Amellett, hogy a 2021-es magyarországi ellenzéki előválasztáson Gyurcsány Ferenc és a Liberálisok jelöltjeként indult Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. egyéni választókerületében, a 2019-es önkormányzati választásokon budapesti főpolgármester-jelölt is volt visszalépéséig. Egyértelmű tehát, hogy a baloldali politikai erők érdekeit szolgálja, mint a Magyar Liberális Párt ügyvivője és DK-s területi igazgató. Fővárosi szerepvállalása pedig egyértelművé teszi, hogy miért is lett olyan a budapesti drogstratégia, amilyen – világított rá a DKI.

