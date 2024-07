A búvárok cáfolták a lopott mobilt Dunába hajító Magyar Pétert

Magyar annak is hangot adott, hogy micsoda erőket mozgósítottak egyetlen telefon megtalálása érdekében. Csakhogy a Telex által megkérdezett, a kutatást végző Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat szerint évente 20-30 között van azoknak az eseteknek a száma, amikor a hatóságok felkérésére víz alatt kutatnak különböző tárgyak után. Így nem számít kirívónak egy ilyen jellegű felkérés. A Telex kérdésére azt is elmondták, hogy veszélytelen a merülés a rakpartnál, mert ott alig van sodrása a Dunának.

