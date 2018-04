A bulibáró húzta a nótát a birkapörkölt mellé a fideszes ételosztáson

A bulibáró húzta a nótát a birkapörkölt mellé a kunmadarasi fideszes ételosztáson. A köszöntőt mondó polgármester viszont még azt is letagadta, hogy tudja, kinek a kampányrendezvényén van jelen. Az ételosztók sem voltak bőbeszédűbbek, azt viszont pontosan tudták, a községet hányan lakják.

Szólt a Kis Grófo a Karcag melletti Kunmadaras sportpályáján, miközben tartott a meghirdetett ételosztás. Aki kért, kapott, és még haza is vihetett a pörköltből. A helyiek azt mondták, úgy tudják, hogy kampányrendezvényen vannak.

– Most azért csinálják, mert kampány van.– A Fidesz. Hát ki csinálta volna. De amúgy meg úgyis arra szavazunk, azért, mert a jobbikosok a cigányokat internálni akarják – válaszolták a résztvevők.

A kunmadarasi rendezvényt hivatalosan a Földművelésügyi Minisztérium, a megyei önkormányzat és az agrárgazdasági kamara is támogatta. A rendezvényen a polgármester is jelen volt, stábunknak azonban azt sem tudta megmondani, kinek a rendezvényén vannak, pedig a meghívó szerint köszöntőt is mondott.

– Ki szervezte? Mi szervezte?

Guba László Albert: – Nem.

– Azt mondták itt az emberek, hogy a Fidesztől kapták az ételt.

– Lehet. Meg kell tőlük kérdezni.

– Polgármesterként nem tudja?

– Nem.

– Nem is érdekli?

– De.

– Akkor kiderítjük együtt?

– Persze. Menjenek.

A szervezők sem voltak közlékenyek. Azt pontosan tudták, a falut hányan lakják, azt viszont már nem, hogy kampányrendezvényről van-e szó.

– Miből van? Mi a célja?

Botos Béla: – Fogalmam sincs… Hiába kérdezi.

– Akkor nem ön a szervező?

– Hát végül is segítek a szervezésben.

– Akkor Ön sem tudja, hogy ki szervezi?

– Nem!

– Senki nem tud semmit?

– Nem!

– Nincs köze a kampányhoz?

– Nincs, ez egy tavaszköszöntő rendezvény. Köszöntjük a tavaszt, együtt örülünk, jókedvünk van, vigadunk.

A megyei közgyűlés elnöke az a Kovács Sándor, aki a rendezvény meghívóján is szerepel – ő egyébként a Fidesz országgyűlésiképviselő-jelöltje is Jász-Nagykun-Szolnok megye 3-as egyéni választókerületében.