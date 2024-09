A budapesti tűzszerész és folyamőrezred laktanyájánál is komoly védekezésre van szükség + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte, hogy Budapesten ezekben az órákban tetőzik a Duna.

"Az operatív törzs ülése után rögtön ide, a budapesti tűzszerész és folyamőrezredhez jöttem, amelynek laktanyája a Duna-parton található. A tetőző ár elérte a laktanyánkat is, így látható, hogy meg kell védenünk, és az éjszaka az ezredes egy munkacsoportot rendelt be, hogy a laktanya területét is megvédje"