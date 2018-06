A közel 8 milliárd forintból épült B móló látványtervét mutatta be kedden a Budapest Airport műszaki igazgatója. Az új szárny egyik oldalát kifejezetten a hosszabb távokat repülő szélestörzsű gépek fogadására alakították ki. A budapesti turizmus virágzásából a reptér is kivette a részét, az elmúlt 3 évben két számjegyű volt az utasforgalom növekedése, a tavalyi 13 és fél millió után idén szeretnék elérni a 14 milliós utasszámot. Az új móló 60 százalékkal növeli a légikikötő fogadóképességét, és hamarosan két új biztonsági kaput is üzembe helyeznek. A fejlesztésekkel igyekeznek elébe menni a forgalomnövekedésnek.

„A nehézség az, hogy az utazási szokások is gyökeresen átalakultak, akárcsak az elmúlt 10 évet vesszük, nem utolsó sorban a digitalizációnak köszönhetően, hiszen ma már az utasaink 70 százaléka otthon jelentkezik be a járatra, otthon csekkol be, vagy a mobiltelefonján, vagy számítógépen keresztül, az épületek megtervezésével is ezt kell nekünk lekövetni” – emelte ki Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója.

A reptér egyes futópályáját is felújították, a három kilométeres pálya közepén 2200 méter hosszan cserélték le a betonlapokat.

„Idővel a betonlapok szélei letöredeznek, ezek eleinte kisebb foltok, amiket meg lehet javítani, ugyanúgy mint otthon, epoxy habarccsal. Később azonban, ahogy romlik a helyzet, egy bizonyos ponton már nem praktikus javítgatni, és az egész betont ki kell cserélni” – emelte ki a Hír TV-nek nyilatkozva Stephan Schattney, a műszaki központ igazgatója.

Múlt héten egy hasonló javítás miatt több órára le kellett állítani a másik futópálya forgalmát, és több járatot is törölni kellett.

„Egy felülethiba volt, amit korábban epoxy habarccsal töltöttünk fel. Egy 747-es motorja a felszálláskor kifújta a kátyút, ezért egy olyan helyzettel kellett szembenéznünk, hogy törmelék volt a kifutópálya felületén. Repülésbiztonsági szempontból azonban nem jelentett problémát” – tette hozzá Stephan Schattney.

Pár száz méterrel távolabb azonban komolyabban aggódnak az eset miatt. A reptér tőszomszédságában élők a tájékoztatást hiányolják.

„A legtöbb baleset a felszálláskor és a leszálláskor történik, mi pedig közvetlenül, másfél kilométerre vagyunk a kettes kifutótól, és fölöttünk szállnak a gépek, ezért kifejezetten fontos, és a jövőben szeretnénk, illetve már máris is azt szeretnénk, hogy sokkal jobban tájékoztassanak minket. Kiemelten tájékoztassanak a biztonsági kockázatokról, és az ilyen biztonsági eseményekről, hogy mi történik” – mondta a Hír TV-nek Frik Zoltán, a Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület elnöke.

A tervek szerint a reptéren folytatni fogják a bővítéseket, 2019-ben megkezdik a 3-as terminál építését, amit 2021-ben adnának át.