A budapesti Palatinus strandot is védeni kell az árhullám ellen + videó

Megosztás itt:

A riportban látható egy ikonikus csúszda a Palatinus strandon a Margitszigeten. Ez nem lenne önmagában rendkívüli látvány, csakhogy most az építményt homokzsákok veszik körül. Az árvíz miatt ugyanis, már ezt a fürdőt is védeni kell.

Rizmayer Mihály - riporter, HÍR TV: "Már a Margitsziget le van zárva, és nem is lehet megközelíteni. Az Árpád hídi bejáró felől mi még egy kis segítséggel be tudtunk jönni, és ezért tudunk itt lenni a Palatinus strandon."

A fürdő igazgatója arról számolt be híradónknak, hogy már előre gondolva, több mint ötven emberrel körülbelül ötezer homokzsákot pakoltak össze.

Tomasek Zoltán - fürdővezető, Palatinus Strand: "Számítunk erre is, a legrosszabbakra is, ezért is készültünk fel arra is, hogy ha netán betörne a víz, akkor a károkat enyhítsük, ezért is távolítottuk el azokat a berendezéseket és műtárgyakat amit annak ítéltünk, hogy azt meg kell óvunk."

A Margitsziget védelmében, a büntetés-végrehajtási szervezet munkatársai is, éjjel, nappali váltásban küzdöttek azért, hogy megvédjék a szigetet. Erről a szervezet szóvivője számolt be híradónknak.