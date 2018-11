A Budapest 2030 terv hatása nem pusztán pénzben mérhető

Hatékony és zökkenőmentes megállapodás kell ahhoz, hogy a felvázolt célok meg is valósulhassanak - mondta Gulyás Gergely. Konkrét fejlesztések vannak folyamatban és újaknak kell elkezdődniük. Többek közt Tarlós István indulási feltételei kerülnek most rögzítésre, így a kormányzatnak forrásokat kellett bevonni, és konkrét fejlesztéseket kell finanszíroznia, melyek közül a legelső a hármas metró felújítása.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa megtartotta első, alakuló ülését a délelőtti bejelentést követően. A tanácsnak 5 kormányzati és 5 főváros delegálta tagja van. Papíron kéthavonta, a gyakorlatban havonta fog ülésezni ez a tanács. Bármilyen fejlesztés történik tehát Budapesten ezután, azt meg kell vitatni és dönteni kell róla. A tanácsban egyhangúságnak kell lennie a döntéseknek, tehát a konszenzus kényszere is fennáll. Ez erősíti az önkormányzat szerepét a fejlesztésekben, nem lehet Budapestről a Budapest nélkül dönteni.

A döntésekről szóló kormányüléseken Tarlós István is jelen lesz, és a kormány kötelezettségeket vállal, első körben a hármas metróból 80 milliárd forinttal veszi ki a részét. Gulyás Gergely kiemelte, higy fontos, hogy a dél pesti hévek fejlesztése, valamint a Galvani híd tervezése és megépítése. A legfontosabb döntések a ma megalakult Tanácson fognak megszületni. Az egyeztetéseken a tanács Fürjes Balázs kormánybiztos, Palkovics László innovációs, Bártfayné Máger Andrea tárca nélküli miniszter, valamint Orbán Viktor és Gulyás Gergely vesz részt a kormány részéről. Minden, a döntésekben illetékes miniszter jelen lesz tehát a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában - jelentette be Gulyás Gergely.

Tarlós István felhívta a figyelmet, hogy a megállapodás szövege elérhető mind a kormányzat, mind a Főváros honlapján. Úgy éreztem magam, mint a tűzoltó, aki szivárgó tömlővel olt egy égő raktárat – ecsetelte korábbi helyzetét Tarlós István. Orbán Viktor azonban komolyan vette a megállapodást, ezért sikerült létrehozni .– tette hozzá. A megállapodásban olyan kikötések teljesültek, melyeknek a felére sem számított a Főpolgármester kezdetben. A feltételek nem csupán pénzben mérhetők. December 15-éig a 2016-ban kötött támogatási szerződést a hármas metróra szánt 80 milliárddal módosítja, mely a közlönyben meg is jelenik. A drágulás fő oka a 2 és fél évvel ezelőtti árbecslés változása, illetve az építőiparban végbement változások. Az akadálymentesítés és a felszíni felújításokkal kiegészülve kompletté teszi a felújítás. Egyvalami nem valósulhat meg, ez pedig a szerelvények korszerű légkondícionálása – jelentette be Tarlós István.

Andrássy és Podmaniczky idejének összehangolt együttműködését és léptékét idézi a mostani fejlesztések mértéke. A Budapest 2030 fejlesztési tervet közösen készíti el a főváros és a kormány és ebben a mindenkori főpolgármesternek vétó joga van. Ez a megállapodás egyúttal politikai oldalaktól is független, hisz civil szervezetek és egyéb résztvevők javaslatait is be fogják gyűjteni. A tágabban vett, 20-25 fős konzultációs tanácsban az RTL Klubtól is lesz tag, valamint Gerő András történészt is részt fog venni benne.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának 5 delegáltja egyike pedig Dr Tóth József, Angyalföld szocialista polgármestere. Ő az aki rendelkezik olyan áttekintő képességgel, hogy átlásson nagyvárosi projekteket, lássa és értse a fejlesztések jogi pénzügyi és műszaki feltételeit – mondta kérdésre válaszolva Tarlós István. Praktikus kérdésekben kiváló az együttműködés Dr. Tóth Józseffel, akivel ketten vagyunk igazi veteránok – jelentette ki. Tarlós sokat tesz a demokrácia védelmében – mondják liberális értelmiségiek is, és valóban a kezdeti félelmek mind eloszlottak Tarlós István szerint.A Tanács főváros részértől delegált tagjai a Főpolgármester mellett Tarlós István helyettese, Szalay-Bobrovniczky Alexandra, valamint Bagdi Gábor, illetve Tóth József mellett Rákosmente polgármestere Ríz Levente, akit bizonytalan ideig Wintermantel Zsolt helyettesít.

Biztosítékokat kapott a Főpolgármester a fővárosi cégek Fővárosnál maradására, valamint a Főpolgármester közvetlen választására is. A Duna fővárosi szakasza védelmének felújítása prioritást élvez. Az FKF fejlesztése is meg fog történni, lévén az FKF tudott segíteni az NHKV-nek is az agglomeráció szemét-ügyének megoldásában. A fővárosi vízművek fejlesztése szintén kormányzati támogatást kapott a KEMOP keretében. A jelen formájában megszűnik a BKK és újabb konszolidációs folyamat veszi kezdetét. A hajléktalankérdés megoldása érdekében pszichiátriai és egyéb szociális befogadó állomások fognak létesülni.