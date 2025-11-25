A brüsszeli vezetők nem csak a mostani, de a következő generációkat is tönkretennék + videó
2025. november 25., kedd 16:45
Hír TV
Kocsis Máté az igazság órájában elmondta: az európai vezetők eldöntötték, hogy a polgárok pénzét Ukrajnába küldik. A politikus hangsúlyozta, hogy a nyilvánvaló korrupció ellenére egyre több pénzt akarnak küldeni, ha kell ezt hitelből.
Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Zalaegerszegen, az új Flextronics-gyár átadóján. A 35 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 7,8 milliárd forinttal járult hozzá. Ezzel 210 új munkahelyet teremtenek.
Az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely egy radikális átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben. Jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.