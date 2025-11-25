Keresés

A brüsszeli vezetők nem csak a mostani, de a következő generációkat is tönkretennék + videó

2025. november 25., kedd 16:45 | Hír TV

Kocsis Máté az igazság órájában elmondta: az európai vezetők eldöntötték, hogy a polgárok pénzét Ukrajnába küldik. A politikus hangsúlyozta, hogy a nyilvánvaló korrupció ellenére egyre több pénzt akarnak küldeni, ha kell ezt hitelből.

  • A brüsszeli vezetők nem csak a mostani, de a következő generációkat is tönkretennék + videó

Magyarország jogállamisági helyzetéről vitáznak és szavaznak az Európai Parlament képviselői + videó

1300 milliárdos megszorításra készülhet a Tisza Párt + videó

A leállás veszélye fenyegeti a pancsovai olajfinomítót

Közeledik a budapesti békecsúcs + videó

Közeledik a budapesti békecsúcs + videó

 Ukrajna elfogadta a Donald Trump által közvetített béketervet – számolt be amerikai tisztviselőkre hivatkozva a CNN. Sajtóhírek szerint már csak néhány kisebb részletet kell kidolgozni a tervezeten.

