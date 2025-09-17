A brüsszeli terv veszélyére hívta fel a figyelmet a miniszterelnök

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet értesülései szerint Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű beszédének középpontjában a kormányra és a képviselőcsoportra váró feladatok, valamint a Brüsszelből érkező, hazánkat fenyegető veszélyek és azok elhárítása állt.

A lap információi szerint Orbán Viktor a frakciók tagjainak adott helyzetértékelését azzal indította, hogy

a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg,

ezt igazolják a közvélemény-kutatások, elemzések is. Hátradőlni azonban nem lehet, hiszen az országgyűlési választásokat megelőző ősszel komoly feladatok várnak a kormányra és a Fidesz valamennyi képviselőjére.

A miniszterelnök az elmúlt időszak eredményeiről beszélt, elsőként arról, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően az átlagbér és a minimálbér a többszörösére nőtt, a reálbérek folyamatosan nőnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni.

Szeptemberben elindult az Otthon Start program, otthonteremtési lehetőséget biztosítva minden első lakásvásárlónak. A fix 3 százalékos lakáshitel ugyan már most hatalmas népszerűségnek örvend, de rengeteg munka van még azzal, hogy minél szélesebb körhöz eljusson, és hatékonyan működjön ez a hitelprogram. – fogalmazott a Fidesz elnöke.

Nem csak az otthonteremtési támogatás, de az adókedvezmények széles köre is segíti a magyar családokat. A már évek óta működő családtámogatási rendszerben megkétszerezik a családi adókedvezményt, most ősztől pedig újabb adócsökkentések segítik a magyar családokat – idézte fel a miniszterelnök az szja-mentesség kiterjesztését a három-, valamint a kétgyermekes anyákra is.

Mindezek mellett pedig folyamatosan zajlik a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, és mindent meg fognak tenni a nyugdíjasok további támogatásáért – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezután rátért arra, hogy melyek azok a veszélyek, amik most Magyarországot, a magyar embereket fenyegetik.

Nemrég buktatta le saját magát a Tisza párt azzal, hogy kiderült, brutális adóemelésre készülnek.

A Tisza-adó bevezetése a kormányfő szerint végső soron egy brüsszeli terv része, amelynek keretében Ukrajna támogatását és a háborús készülődést kívánja a tagállamokkal finanszíroztatni az európai elit.

Magyarország azonban a béke pártján áll, nem kívánjuk pénzzel támogatni a brüsszeli háborús készülődést. Ukrajna uniós csatlakozása pedig komoly veszélyeket jelentene Magyarországra nézve, ez nem valósulhat meg.

Brüsszel követeléseinek továbbra is ellen fogunk állni. Ők pedig kormányváltást akarnak elérni Magyarországon annak érdekében, hogy hazánkat is a háború finanszírozójává tegyék,

és Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, amiket a magyar kormány blokkol, újraindítsák. Ennek megakadályozásához minden, a teremben ülő képviselő munkájára szükség lesz az elkövetkezendő hónapokban is – zárta beszédét a miniszterelnök.