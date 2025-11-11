A brüsszeli támadásokra a Tisza Párt is rácsatlakozik + videó

Megosztás itt:

Lázár János építési és közlekedési miniszter: "Az történt, hogy Brüsszel a saját céljai és elvei érdekesítése érdekében Magyar Péterrel közösen zsarolja Magyarországot. Ha Magyarország nem térdel le, akkor nem kapjuk meg az EU-s pénzeket. Erre az Amerikai Egyesült Államok elnökének a testtartása, üzenete teljesen világos. Ha nincs Brüsszeli pénz, akkor lesz Amerikai. Tehát az amerikaiak adtak egy pénzügyi védőpajzsot is."

Magyar Péter úgy viselkedik, mint az, akit nem hívtak meg a házibuliba - jelentette ki a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra szerint komolyan vehetetlenek Magyar Péter támadásai, hiszen korábban egy kartonból kivágott Orbán Viktorral állt színpadra.