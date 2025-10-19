Keresés

Belföld

A brüsszeli nyugdíjpolitika mintáját követi a Tisza Párt + videó

2025. október 19., vasárnap 12:53 | HírTV

Amit a Tisza Párttól hallunk a klasszikus baloldali recept: elvenni, megsarcolni, megszorítani - reagált Magyar Péterék adóterveire a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője.

  • A brüsszeli nyugdíjpolitika mintáját követi a Tisza Párt + videó

Szentkirályi Alexandra hozzátette: a nyugdíjakat csak növelni szabad, csökkenteni soha. Hangsúlyozta: Ha a Fideszen múlik akkor minden kedvezmény megmarad, sőt a jövőben újabbak is várhatóak.

A Bokros-csomag óta pontosan tudjuk, hogy amikor ilyen nyugdíjreform-alakítás, hozzányúlás van, az általában azt jelenti, hogy csökkentés. És azt gondolom, hogy azok az emberek, akik eljuttatták Magyarországot kemény évtizedek hosszú munkájával oda, ahol most tartunk, akik cipelték a hátukon az országot, azok nyugodt, biztonságos, kiszámítható idős kort érdemelnek

– mutatott rá.

 

