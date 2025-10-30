Keresés

2025. 10. 30. Csütörtök
Belföld

A brüsszeli forgatókönyv statisztái? Hogyan használják fel a Tisza Párt szavazóit a nemzeti érdek ellen?

2025. október 30., csütörtök 05:40 | Hír TV

A politika színpadán ritkán fekete-fehér minden. De mi van akkor, ha egy magát „új erőként” hirdető mozgalom valójában egy előre megírt brüsszeli forgatókönyv szereplője, amelynek célja a nemzeti érdekeket képviselő kormány megbuktatása? Napindító elemzésünk a jeleket vizsgálja – a szavazási mintáktól a nyílt támogatásokig –, és felteszi a kényelmetlen kérdést: vajon a Tisza Párt szavazói nem csupán kihasznált statiszták egy nagyobb terv végrehajtásához?

  • A brüsszeli forgatókönyv statisztái? Hogyan használják fel a Tisza Párt szavazóit a nemzeti érdek ellen?

Az elmúlt hónapok politikai vitái Magyarországon gyakran a Tisza Párt programjának hiányosságai vagy vezetőjének ellentmondásos megnyilvánulásai körül forogtak. De mi van akkor, ha a valódi történet nem a programról vagy annak hiányáról szól, hanem egy sokkal nagyobb, nemzetközi játszmáról, amelyben a Tisza Párt és annak támogatói csupán eszközök? Mi van, ha a program hiánya nem hiba, hanem a program maga? Mi van, ha a valódi cél nem egy jobb rendszer építése, hanem a jelenlegi rendszer szétverése, amelynek oka messzebbre mutat, mint a puszta belpolitikai elégedetlenség? Az egyre gyűlő bizonyítékok arra utalnak, hogy egy előre megírt brüsszeli forgatókönyvet láthatunk kibontakozni.

1. A bizonyítékok láncolata: több mint véletlen?

Vizsgáljuk meg a jeleket, amelyek túlmutatnak a puszta politikai versengésen!

A brüsszeli szavazások: A Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben – az Európai Néppárt (EPP) frakciófegyelmét követve – következetesen megszavazták azokat az intézkedéseket, amelyek szembemennek a magyar nemzeti érdekkel és a magyar emberek többségének akaratával: a háború további finanszírozása, a migrációs paktum, az LMBTQ-lobbi határozatai. Ez nem független politika, ez utasításkövetés.

Nyílt brüsszeli támogatás: Manfred Weber, az EPP elnöke és más brüsszeli vezetők nyíltan kiálltak a Tisza Párt mellett, sőt, Weber egyenesen arról beszélt, hogy ők lesznek az új magyar kormány. Ez nem szimpla szimpátia, ez egy politikai befektetés és a kívánt forgatókönyv nyilvános deklarálása.

Külső finanszírozás gyanúja: Bár a pontos források gyakran homályosak, a Tisza Párt gyors felemelkedése és költséges kampányai felvetik a jelentős külső (Soros-hálózathoz köthető, brüsszeli vagy tengerentúli) támogatások gyanúját – pont úgy, ahogy az a korábbi baloldali összefogás esetében is kiderült.

A „lengyel recept” másolása: Tarr Zoltán utalásai a lengyel fordulatot levezénylő körökkel való kapcsolatra arra engednek következtetni, hogy egy kipróbált modellt próbálnak alkalmazni a nemzeti kormány lebontására.

Ezek a jelek összességében egy koherens képet rajzolnak ki: a Tisza Párt nem egy alulról szerveződő, organikus mozgalom, hanem egy gondosan felépített projekt, amely külső érdekeket szolgál ki.

2. A szavazók mint statiszták: a nagy átverés?

És itt érkezünk el a legfájóbb ponthoz: a Tisza Párt szavazóihoz. Sokan közülük őszintén változást akarnak, elégedetlenek, és jobb életet remélnek. De a fentiek fényében felmerül a gyanú, vajon nem csupán kihasznált, félrevezetett statiszták egy olyan forgatókönyvben, amelynek valódi céljait talán nem is ismerik?

Becsapott remények: Azt hiszik, a „korrupt rendszer” ellen küzdenek, de valójában  egy olyan új elitet segíthetnek hatalomra, amely nem a magyar népnek, hanem Brüsszelnek és a mögötte álló globális köröknek tartozik elszámolással.

Akaratuk ellenére: Támogatásukkal – tudtukon kívül – olyan politikákat legitimálnak (háború, migráció, gender), amelyeket talán maguk is elutasítanának, ha tisztában lennének a következményekkel és a pártjuk valódi brüsszeli szavazataival.

Eszközök a cél érdekében: A lelkesedésüket, az energiájukat, a szavazatukat eszközként használják fel egy olyan cél érdekében – a nemzeti szuverenitás lebontása, Magyarország beillesztése a brüsszeli fősodorba –, amely hosszú távon ellentétes lehet a saját érdekeikkel is.

Konklúzió: a józan ész védelmében – Kinek a játékát játsszuk?

Ez a forgatókönyv – a Tisza Párt mint brüsszeli projekt, a szavazók mint statiszták – egy súlyos, de a bizonyítékok alapján egyre inkább valószínűsíthető lehetőség. A józan ész azt diktálja, hogy kritikusan vizsgáljuk meg a politikai szereplők mögötti kapcsolatokat, finanszírozási hátteret és valós (nem csak kommunikált) tetteket.

Nem elég hinni a hangzatos jelszavaknak. Fel kell tennünk a kérdést: Kinek az érdekeit szolgálja valójában ez a mozgalom? Milyen forgatókönyv részesei lehetünk akaratunkon kívül? Mert a tét nem kevesebb, mint Magyarország jövője és szuverenitása. Ne legyünk statiszták mások játszmájában!

