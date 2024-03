A botrányos háttérember letartóztatásával feltárulhatnak a baloldal piszkos ügyei + hangfelvétel

Bayer vlog - A III. világháború küszöbén

Macron elnök bejelentette, hogy igenis szükség van arra, hogy NATO-csapatok harcoljanak Ukrajnában az oroszok ellen. Azt is közölte Macron elnök úr, hogy igenis lesznek francia csapatok Ukrajnában, hiszen ő az elnök és azt majd ő fogja eldönteni, miképpen azt is közölte, hogy Franciaországnak is vannak atomfegyverei, úgyhogy jó lesz vigyázni.