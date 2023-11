A botrányhős politikus is megméretteti magát a jövő évi főpolgármester-választáson + videó

Megosztás itt:

"2024. június 9-én, vasárnap, én magam is indulok Budapest főpolgármesterségéért" - jelentette be a botrányairól elhíresült Szabó Bálint.

A börtönből 220 nap után most szabadult politikus bejelentette: ő is elindul a jövő évi választáson, sőt, az ellenzék élére állna. Szabó szerint az ellenzékieknek olyan vezetőre van szükségük, akivel ha kimennek az utcára, akkor visszafoglalja velük Budától Pesten át, ha kell, Veszprémet és Zalaegerszeget is.

Szabó Bálintot a Pesti Központi Kerületi Bíróság hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt jogerősen másfél év, négy évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta.

Az ítélet szerint 2022. szeptember 21-én a képviselő a közlekedési szabályokat megszegve csatlakozott egy védett személyt szállító konvojhoz, majd erőszakkal, fenyegetéssel akadályozta a rendőrök munkáját.

Nem ez volt az első botránya a szegedi politikusnak. Korábban azt állította, hogy elrabolták, és gyalogosan, mezítláb, egy szál alsónadrágban az M43-as környékén találták meg. 2004-ben pedig azt hangoztatta, hogy megerőszakolták. Ekkor azonban bizonyíték hiányában megszüntették az eljárást.

Kevesebb mint egy év van hátra a jövő évi önkormányzati választásokig, és van olyan párt is, aki már jelezte: saját főpolgármester-jelöltet indít.

Nemrég jelentette be a Mi Hazánk Mozgalom, hogy Grundtner Andrást indítják a 2024-es választásokon. Toroczkai László szerint Grundtner Andrással szakmai vezetést kapna Budapest, miközben Karácsony Gergelyt életképtelennek tartja.

Közben karácsony Gergely egyenesen az ellenzék közös jelöltjeként tekint magára, annak ellenére, hogy ezt mások nyilvánosan még nem erősítették meg. Az ellenzék legerősebb pártjának tartott Demokratikus Koalíció még nem mondta ki a végszót arról, hogy kit támogatnak a főváros élére.