A borsodiak visszautasítják a rasszista vádat

920 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 40 782 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 27 idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 1023 főre emelkedett, 12 164-en már meggyógyultak. Ezen a héten minden háziorvosi praxisba megérkezik az influenza elleni védőoltás - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: a közelgő október 23-i ünnepségeket is jelentősen mérséklik majd, hogy ezzel is elkerüljék a csoportosulásokat. Idén csak az ünnepélyes zászlófelvonást és a Magyar Becsületrend átadását tartják meg az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó kormányzati programok közül a koronavírus-járvány miatt. Áder János köztársasági elnök elrendelte az orvosi béremelést is tartalmazó egészségügyi törvény kihirdetését. Az államfő közleményében hangsúlyozta, hogy a törvény ritkán tapasztalható szakmai, politikai, szakbizottsági konszenzussal született meg. Otthonfelújítási programot indít a kormány január 1-jétől - jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A Fidesz-KDNP továbbra is megad minden támogatást a kormánynak az Országgyűlésben ahhoz, hogy segítsenek a gyermekes családokon, bővítsék a családvédelmi akciótervet, azon belül is kiemelten az otthonteremtési kedvezményeket - mondta Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: egy olyan nehéz időben, mint a mostani koronavírus-járvány, még inkább segíteni kell azoknak a családoknak, amelyek új otthont szeretnének teremteni vagy a meglévőt felújítani. Több mint 20 millió forintos kölcsönt adott készpénzben ismerősének Kránitz Krisztián - tudta meg a Magyar Nemzet. A lap birtokába került földhivatali dokumentumok szerint a kispesti vagyonkezelő vezetője 2017 decemberében segített ki egy vállalkozót 21,6 millió forinttal. Kránitz Krisztián vagyonnyilatkozatában azonban nincs nyoma ennek a tranzakciónak. Csalódás az elmúlt egy év Budapest számára - jelentette ki a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Láng Zsolt szerint tisztán látszik, hogy Karácsony Gergely komoly hatalmi álmokat dédelget és ennek rendeli alá munkáját, az ellenzéki koalíció pedig arra használja a fővárosi hatalmi helyzetet, hogy vitákat gerjesszen a kormánnyal. Fürjes Balázs levélben kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy kövesse meg a budapestieket és minden jóérzésű magyart, akiket megbántott azzal, hogy támogatta Bíró Lászlót, a Budapestet Judapestnek nevező rasszista jelöltet. Az elvtelenség koalíciója megérdemelt vereséget szenvedett - így értékelte a balliberális oldal vasárnapi vereségét a volt jobbikos, azóta saját pártot alapított Volner János. Még a levélszemetét is megnézte mégsem talált Hadházy Ákostól érkezett e-mailt Karácsony Gergely. A főpolgármester azt állatja a független képviselőtől ő nem kapott információt Bíró László korrupciógyanús ügyéről. A független országgyűlési képviselő a szerencsi választás éjszakáján a Facebookon vallotta be: tudomása volt a Bíró László összellenzéki képviselőjelölthöz köthető korrupciós bűncselekményről, és erről az ellenzéki pártelnököket is tájékoztatta. A miniszterelnök a Mazsihisz elnökét, Heisler Andrást tartja felelősnek azért, hogy a baloldali pártok egy antiszemita jelöltet támogattak a szerencsi időközi parlamenti választáson – értesült a Mandiner miniszterelnökhöz közel álló forrásokból. Mezőkövesd polgármestere is betiltotta óvodáiban és bölcsődéiben az LMBTQ karaktereket is szerepeltető Meseország mindenkié című mesekönyvet. Újabb beruházást hajt végre Miskolcon a Patec szingapúri vállalat, az invesztíció 71 új munkahelyet jelent – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megkezdődik annak a távvezetéknek az építése, amelynek környezetbe és rendszerbe helyezésére húsz évet kellett várni - mondta Janez Jansa szlovén kormányfő Kidricevóban, a Pince-Cirkovce elektromos távvezeték építésének alapkőletételi ünnepségén. Közép-Európa felértékelődik, felszálló ágban van, erősödik, a jelentősége nő, és az egész Európai Unió növekedési centruma keleti irányba tolódik, Közép-Európába - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a szlovéniai Kidricevóban. Az elmúlt esztendőkben Magyarországnak sikerült Szingapúrral kiépítenie egy kölcsönös tiszteleten és barátságon alapuló politikai együttműködést - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Szingapúrban. Szijjártó Péter hangsúlyozta: ebből a jövő iparágait képviselő magyar vállalatok kifejezetten komoly hasznot húzhatnak. A jogállamisági kérdést le kell választani az Európai Unió 2021 utáni hétéves költségvetési kerete és a helyreállítási alap témájáról - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Lengyelországban. Csütörtöktől Románia feloldja a Magyarországról érkezőkkel szemben múlt héten bevezetett karanténkötelezettséget, miután a koronavírus-fertőzések lakosságarányos rátája Romániában meghaladta a magyarországi adatot. A világon 38 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 085 396, a gyógyultaké pedig 26,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Csehországban gyorsan romlik a járványhelyzet és a koronavírus-fertőzöttek napi számának növekedése jelenleg a legmagasabbak közé tartozik a világban - jelentette ki Roman Prymula cseh egészségügyi miniszter. A koronavírus-járvány tragédiával fenyegető második hullámának megfékezésére Emmanuel Macron francia államfő sokkoló bejelentéseket tesz ma este - jelezte az elnöki hivatal. Részleges lezárások léptek életbe Hollandiában a koronavírus-járvány terjedése miatt. A vendéglátóegységeket egy hónapra bezárják, és az arcmaszk viselése beltéri helyeken kötelezővé vált. Oroszországban egy nap alatt több mint 14 ezerrel emelkedett az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma. Meghosszabbították vasárnapig a koronavírus-járvány miatt elrendelt országos zárlatot Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Mexikó 197 millió adag koronavírus elleni vakcinát vásárol, hogy beoltasson 116 millió embert, lakosainak többségét - közölték helyi politikusok. A vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah határán lévő örmény hadászati rakétaütegek megsemmisítéséről számolt be az azerbajdzsáni védelmi minisztérium közösségi oldalán. Ilham Aliyev azeri elnök szerint a Hegyi-Karabah hovatartozásáról szóló azeri-örmény fegyveres konfliktust nem lehet megoldani Törökország bevonása nélkül. Megtartották az első tárgyalási fordulót libanoni és izraeli tisztségviselők a két ország tengeri határvonalának rendezéséről, amelyet a libanoni főtárgyaló egy ezer mérföldes út első lépésének nevezett. 28 év börtönbüntetésre ítélte a francia különleges esküdtszék azt az algériai dzsihadistát, aki 2017 júniusában kalapáccsal támadt rendőrökre a párizsi Notre-Dame székesegyház előtti téren. Összeütközött az afgán légierő két helikoptere a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, a balesetben legalább 15 ember vesztette életét - közölte a Tolo News afgán hírportál. Legalább 44 ember halt meg pancsolt szesztől az elmúlt napokban Törökországban, a rendőrség több embert őrizetbe vett és több tonna alkoholt lefoglalt az esettel kapcsolatban. Legalább negyvenheten életüket vesztették viharokban és áradásokban Kambodzsában és Vietnamban - közölték a helyi hatóságok. A maszkviselési szabályok megszegése miatt az elmúlt 24 órában a rendőrök 75 esetben intézkedtek - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Vádat emelt a Pest Megyei Főügyészség két férfi és egy nő ellen, aki halálra verte egyik ismerősét, majd felgyújtotta a holttestet tavaly júniusban Dánszentmiklóson. Egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült, amikor menetrend szerinti autóbusz és személygépkocsi ütközött össze Kőszegdoroszló és Lukácsháza között. Több mint 10 centiméteres hóréteg alakult ki Kékestetőn - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán. A Sajó áradása miatt lezárták a forgalom elől Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 26-os számú útról Sajókazára vezető út egy szakaszát. Férfi vízilabda ob I: Eger - BVSC Zugló 6:11 Az első kilenc percben négy gólt szerző társbajnok SC Csíkszereda 10:4-re győzött a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában a jégkorong Erste Liga keddi játéknapján. Becze Tihamér négyszer volt eredményes. Tizedik helyével Vadnai Jonatán szerepelt a legjobban a magyarok közül a Gdanskban rendezett vitorlázó Laser Európa-bajnokságon.