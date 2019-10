A Borkai-botránynak érezhető hatása lett Budapesten

Így az ellenzéki jelölt a kudarcos kampánya ellenére nyerni tudott, ráadásul a Fővárosi Közgyűlésben is az ellenzék többséget tudott szerezni.

A megyei jogú városoknak többsége továbbra is a kormánypártok kezében maradt, és minél inkább megyünk a fővárostól a kistelepülések irányába, annál gyengébb az ellenzék és erősebbek a kormánypártok. A megyei közgyűlések is narancssárgába borultak, ez is annak a jele, hogy országosan a kormánypártok továbbra is erősek, lényegében megismételték az EP-választáson elért eredményüket a listán.

A mostani választás jól jelzi, hogy Magyarországon a demokrácia köszöni szépen, jól van, a pártok demokratikus választáson mérették meg magukat.

A mostani választás érdemi változást nem hoz országosan a politikai életben, ugyanakkor az ellenzék várhatóan a kommunikációs versenyt igyekszik majd megnyerni a következő napokban.

Magyar Hírlap