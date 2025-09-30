Keresés

A BOOKR Class hivatalosan bekerült a UNICEF Learning Cabinetbe – arra a globális platformra, amely a világ legmeghatározóbb EdTech megoldásait ismeri el

2025. szeptember 30., kedd 07:03 | HírTV

A BOOKR Kids büszkén jelenti be, hogy digitális nyelvoktatási megoldása, a BOOKR Class hivatalosan is bekerült az UNICEF Learning Cabinet válogatott oktatástechnológiai eszköztárába. A rangos elismerés azt igazolja, hogy a BOOKR Class nemcsak innovatív és élményalapú, hanem tudományos bizonyítékokkal alátámasztott hatással is bír, és globális szinten készen áll a széleskörű bevezetésre.

Az UNICEF Learning Cabinet egy nemzetközi szakértők által gondosan összeállított platform, amely segíti az oktatási minisztériumokat, döntéshozókat és támogatókat abban, hogy biztonságos, hatékony és megbízható digitális tanulási megoldásokat alkalmazzanak. A válogatás alapját az EdTech for Good Framework képezi, amely öt kulcspillér mentén értékeli a pályázókat:

  • Safety First – a gyermekek biztonsága, adatvédelem, felelős használat
  • Impact on Learning – mérhető és pozitív tanulási eredmények
  • Designed for Children – korosztályhoz illeszkedő, játékos és felhasználóbarát design
  • Ready to Reach All – skálázhatóság, költséghatékonyság, különböző környezetekhez való alkalmazkodás
  • Leave No One Behind – inkluzivitás, a tanulók sokféle igényének és hátterének figyelembevétele

A Learning Cabinetbe rendkívül nehéz bekerülni: a jelentkezők kevesebb mint 5%-át választják ki a szigorú szakértői bírálatot követően. Eddig összesen világszinten 30 cégnek sikerült, köztük a Google-nak, a Lingokidsnek vagy a Matificnek. A BOOKR Class nemcsak sikeresen teljesítette a feltételeket, hanem a legmagasabb, 3/3-as „evidence-based” (tudományos alapú) minősítést is megszerezte – ez a ritka elismerés azt bizonyítja, hogy a megoldás mögött álló kutatási és módszertani háttér a legszigorúbb nemzetközi sztenderdeknek is megfelel.

Az elismerés különösen időszerű: a világban jelenleg is súlyos tanulási válság zajlik, amelynek során a fejlődő országokban tízből hét tízéves gyermek nem képes megérteni egy egyszerű szöveget. Az UNICEF által létrehozott Learning Cabinet éppen ezt a problémát segít orvosolni azáltal, hogy kiemeli azokat a digitális eszközöket, amelyek bizonyítottan biztonságosak, hatékonyak és széles körben alkalmazhatók.

„Számunkra mindig a hatás és az eredmény volt a legfontosabb. Hisszük, hogy a tanulás lehet egyszerre örömteli és hatékony – és az UNICEF elismerése most megerősítette, hogy jó úton járunk”

– mondta el Dr. Horváth Dorka, a BOOKR Kids társalapítója és ügyvezetője.

A BOOKR Class bekerülése az UNICEF Learning Cabinetbe nemcsak szakmai elismerés, hanem új lehetőségek kapuja is: ennek köszönhetően a program még több döntéshozóhoz juthat el világszerte, így azokhoz a gyerekekhez is, akiknek a legnagyobb szükségük van támogatásra a tanulásban.

„Módszertanunk kialakításakor három alapelvet tartunk szem előtt. Először is minden tartalomnak és applikációfunkciónak világos tanítási céllal kell rendelkeznie:

tehát pontosan megfogalmazzuk, mivel kívánjuk gazdagítani a tanulási élményt.

Másodszor ugyanolyan fontos, hogy mindezt olyan formában nyújtsuk, amely leköti és motiválja a felhasználóinkat, hiszen figyelem nélkül nincs valódi rögzülés. Harmadszor pedig kiemelt szempont, hogy anyagaink ne csak az ideális környezetben, kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyerekek számára legyenek hozzáférhetők és élvezhetők, hanem minden tanulóhoz eljussanak” – tette hozzá Gányi Dominika, a BOOKR oktatási vezetője.

A BOOKR Class volt Magyarország első hivatalosan is digitális tananyagnak minősített programja, amely immáron négy éve rendelhető a tankönyvjegyzékről is.

Jelenleg a BOOKR termékeit több mint 250 magyar oktatási intézmény használja napi szinten.

Interaktív könyvei és fejlesztő feladatai képesek a szövegértési szintet 20%-kal javítani 6 hónap alatt.

A BOOKR már részt vett az Amazon Web Services-zel együtt az ukrajnai menekülttáborokban zajló oktatás fejlesztésében, a Guatemalai SOS Gyermekfalu lakóinak felzárkóztatásában vagy a libanoni Kayani Fundation menekülttáboraiban folyó oktatásban is. Összesen naponta fél millió gyermek használja a programot világszerte.

Ez a siker az egész BOOKR Kids-csapat közös eredménye: az oktatóktól és kutatóktól kezdve a fejlesztőkön át a tartalomkészítőkig mindenki hozzájárult ahhoz, hogy olyan megoldás szülessen, amely egyszerre kreatív, felhasználóbarát és tudományosan megalapozott.

A BOOKR Class hivatalos UNICEF Learning Cabinet oldala itt érhető el: https://www.learningcabinet.org/tool/bookr-class/ 

