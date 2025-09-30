A BOOKR Class hivatalosan bekerült a UNICEF Learning Cabinetbe – arra a globális platformra, amely a világ legmeghatározóbb EdTech megoldásait ismeri el

Megosztás itt:

Az UNICEF Learning Cabinet egy nemzetközi szakértők által gondosan összeállított platform, amely segíti az oktatási minisztériumokat, döntéshozókat és támogatókat abban, hogy biztonságos, hatékony és megbízható digitális tanulási megoldásokat alkalmazzanak. A válogatás alapját az EdTech for Good Framework képezi, amely öt kulcspillér mentén értékeli a pályázókat:

Safety First – a gyermekek biztonsága, adatvédelem, felelős használat

Impact on Learning – mérhető és pozitív tanulási eredmények

Designed for Children – korosztályhoz illeszkedő, játékos és felhasználóbarát design

Ready to Reach All – skálázhatóság, költséghatékonyság, különböző környezetekhez való alkalmazkodás

Leave No One Behind – inkluzivitás, a tanulók sokféle igényének és hátterének figyelembevétele

A Learning Cabinetbe rendkívül nehéz bekerülni: a jelentkezők kevesebb mint 5%-át választják ki a szigorú szakértői bírálatot követően. Eddig összesen világszinten 30 cégnek sikerült, köztük a Google-nak, a Lingokidsnek vagy a Matificnek. A BOOKR Class nemcsak sikeresen teljesítette a feltételeket, hanem a legmagasabb, 3/3-as „evidence-based” (tudományos alapú) minősítést is megszerezte – ez a ritka elismerés azt bizonyítja, hogy a megoldás mögött álló kutatási és módszertani háttér a legszigorúbb nemzetközi sztenderdeknek is megfelel.

Az elismerés különösen időszerű: a világban jelenleg is súlyos tanulási válság zajlik, amelynek során a fejlődő országokban tízből hét tízéves gyermek nem képes megérteni egy egyszerű szöveget. Az UNICEF által létrehozott Learning Cabinet éppen ezt a problémát segít orvosolni azáltal, hogy kiemeli azokat a digitális eszközöket, amelyek bizonyítottan biztonságosak, hatékonyak és széles körben alkalmazhatók.

„Számunkra mindig a hatás és az eredmény volt a legfontosabb. Hisszük, hogy a tanulás lehet egyszerre örömteli és hatékony – és az UNICEF elismerése most megerősítette, hogy jó úton járunk”

– mondta el Dr. Horváth Dorka, a BOOKR Kids társalapítója és ügyvezetője.

A BOOKR Class bekerülése az UNICEF Learning Cabinetbe nemcsak szakmai elismerés, hanem új lehetőségek kapuja is: ennek köszönhetően a program még több döntéshozóhoz juthat el világszerte, így azokhoz a gyerekekhez is, akiknek a legnagyobb szükségük van támogatásra a tanulásban.

„Módszertanunk kialakításakor három alapelvet tartunk szem előtt. Először is minden tartalomnak és applikációfunkciónak világos tanítási céllal kell rendelkeznie:

tehát pontosan megfogalmazzuk, mivel kívánjuk gazdagítani a tanulási élményt.

Másodszor ugyanolyan fontos, hogy mindezt olyan formában nyújtsuk, amely leköti és motiválja a felhasználóinkat, hiszen figyelem nélkül nincs valódi rögzülés. Harmadszor pedig kiemelt szempont, hogy anyagaink ne csak az ideális környezetben, kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyerekek számára legyenek hozzáférhetők és élvezhetők, hanem minden tanulóhoz eljussanak” – tette hozzá Gányi Dominika, a BOOKR oktatási vezetője.

A BOOKR Class volt Magyarország első hivatalosan is digitális tananyagnak minősített programja, amely immáron négy éve rendelhető a tankönyvjegyzékről is.

Jelenleg a BOOKR termékeit több mint 250 magyar oktatási intézmény használja napi szinten.

Interaktív könyvei és fejlesztő feladatai képesek a szövegértési szintet 20%-kal javítani 6 hónap alatt.

A BOOKR már részt vett az Amazon Web Services-zel együtt az ukrajnai menekülttáborokban zajló oktatás fejlesztésében, a Guatemalai SOS Gyermekfalu lakóinak felzárkóztatásában vagy a libanoni Kayani Fundation menekülttáboraiban folyó oktatásban is. Összesen naponta fél millió gyermek használja a programot világszerte.

Ez a siker az egész BOOKR Kids-csapat közös eredménye: az oktatóktól és kutatóktól kezdve a fejlesztőkön át a tartalomkészítőkig mindenki hozzájárult ahhoz, hogy olyan megoldás szülessen, amely egyszerre kreatív, felhasználóbarát és tudományosan megalapozott.

A BOOKR Class hivatalos UNICEF Learning Cabinet oldala itt érhető el: https://www.learningcabinet.org/tool/bookr-class/