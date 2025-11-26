A bohóc perelne? Magyar Péter reakciója a botrányra: támadás és fenyegetés + videó
Megosztás itt:
2025. november 26., szerda 19:30
| Hír TV
Amikor egy politikusnak elfogynak az érvei, és a valóság kíméletlenül rátöri az ajtót, egyetlen eszköz marad: a fenyegetőzés. Magyar Péter most éppen megint perrel fenyeget mindenkit, aki kimondja az igazságot.
Gázóra és rezsibajok. De ki védi meg a pénztárcánkat a külföldi spekulánsoktól? Mindeközben a főváros levélben könyörög megmentésért, mert a számlákat a főváros is megkapja, hiába a sok háttéralku és trükközés. Kattintson!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Rágalmazás és becsületsértés miatt feljelentette Hadházy Ákos országgyűlési képviselőt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, miután zalaegerszegi politikusokat vádolt meg kábítószeres ügyekkel - közölte közösségi oldalán szerdán a Fidesz-KDNP-s városvezető.