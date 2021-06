A BKV dolgozók gatyája is rámegy egy váltás ingre

Tízmillió forintokat spórolna a BKV a saját dolgozóinak formaruháján: még egy váltásnyit sem biztosítanak az egy évre járó inghez, és nadrághoz. Két szakszervezet – az EKSZ, és a BTDSZ – is gyűjtésbe kezdett, hogy megkönnyítsék a munkavállalók helyzetét. Utóbbi szervezet elnöke a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta: ha továbbra is a korábbi gyakorlat szerint ellenőrzik a formaruhákat, a munkavállalók pénzbüntetésekre számíthatnak.

A saját dolgozói formaruháján spórol a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. (BKV). Szabó István, a Belföldi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ) elnöke lapunknak elmondta, a vállalat vezetése egyoldalú munkáltatói intézkedéssel úgy döntött, hogy ez év elejétől a dolgozóik évente mindössze egyetlen inget és egy darab nadrágot kapnak.

Szavai szerint 4-5 ezer munkavállalót érinthet az intézkedés, amellyel a BKV több tízmillió forintot takaríthat meg.

– Korábban nadrágból, (vagy szoknyából), valamint ingből is kaptak váltást a dolgozók, emellett blúz, pulóver, télikabát, valamint a nyári szezonra bermuda is járt nekik. Most egyedül ingből lehet kérni váltást, de annak a formaruhához tartozó nadrág az ára. Mondhatni a dolgozók gatyája is rámegy a csereingre – fogalmazott Szabó István.

Ugyanabban az ingben – folytatta – még egy hosszabb műszakot sem lehet ledolgozni, ám a 2018-as béreken dolgozó munkavállalóktól nem lehet elvárni, hogy még a formaruhát is maguk vegyék meg. – Ráadásul az olcsó, rossz minőségű, műszálas, bolhapiaci termékek nem is alkalmasak arra, hogy egész nap abban üljön valaki, akár harminc fok feletti melegben – mutatott rá a szakszervezeti elnök. Mint mondta,

az is kérdés, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) jelen körülmények között hogyan ellenőrzi a megfelelő formaruha viselését.

– Mivel a BKV nem biztosít váltást a formaruhákból, hogyan kérik számon, ha a dolgozó egy egész napos műszak közepén egy olyanra cseréli a teljesen átizzadt ingét, amely történetesen nem felel meg a dress code előírásainak? Korábban ilyenkor elvették a megbüntetett dolgozó minőségi pótlékát, ami havi szinten akár 5-6 ezer forintot tesz ki, emellett a BKV-t is megkötbéreztette az ellenőrzést végző szervezet – fejtette ki Szabó. Az ügyben a BKK-nak is elküldtük kérdéseinket.

A BTDSZ-elnök arra is kitért, hogy az általa vezetett szakszervezet, valamint az Egyesült Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) is formaruha gyűjtőakciót indított. A Facebook-oldalaik követőit arra kérik, hogy amennyiben van régi, vagy használaton kívüli formaruhájuk, azt ajánlják fel a BKV dolgozóinak.

Fotó: MTI Fotó, Balogh Zoltán

Magyar Nemzet