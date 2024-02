A biztosítók már elkezdték értesíteni ügyfeleiket a márciusi kampányról + videó

Megosztás itt:

Magyarországon a lakóingatlanoknak több mint a 90 százaléka biztosított, ez 3.3 millió háztartást jelent. Ezeknek a 70-75% már 3 évnél régebbi, sok esetben elavult biztosítással rendelkezik.

Lakásbiztosításokat lehet váltani szabadon függetlenül most március hónapban. Ez egy vadonatúj rendelkezés. Eddig is lehetett ingatlanbiztosításokat cserélni, mindenkinek akkor volt az évfordulója, amikor éppen előző évben kötötte a biztosítást, tehát az a hónap volt az évforduló. Most ez az új rendelet lehetőséget ad arra, hogy függetlenül attól, hogy mikor van ez a bizonyos évforduló, dátum vagy forduló időszak, leváltsuk és akár egy másikra lecseréljük a lakásbiztosításunkat – mondta Németh Péter, a Clb Biztosítási Alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója.

Korábbi években a lakás- és ingatlanbiztosításokat csak egy adott hónapban lehetett ingyenesen felmondani, egyéb esetekben díjnemfizetéskor érvényben volt egy respiró időszak, így utólag a biztosító behajthatta az ügyfeleken a türelmi idő alatt be nem fizetett biztosítások összegét. Ez a márciusi biztosítási kampány most ezt küszöböli ki, és egy plusz ingyenes felmondási időszakot biztosít mindenkinek.

A kampány március 1-jén kezdődik és a húsvét miatt egészen április 2-ig tart. A felmondást közölhetjük személyesen a biztosító ügyfélszolgálatán és ügynökségi pontjain, az online ügyfélfiókunkon keresztül, e-mailben vagy akár postai úton is.