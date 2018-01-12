2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

A biztonsági őrök vezették ki a Soros-maszkos momentumosokat

Hír TV

2018. január 12., péntek 11:37, frissítve: péntek 14:00

Soros-maszkban zavarták meg a Momentum aktivistái a Megyei Jogú Városok Szövetségének találkozóját a fővárosi Bálnában. A fiatalokat a biztonsági őrök vezették ki az épületből. A találkozót Kaposvár fideszes polgármestere, Szita Károly hívta össze, a tanácskozás témája a Soros György által támogatott, szerintük bevándorlást szervező irodák terjeszkedése lesz. Nyilvántartásuk alapján a hazánkban működő 600 alapítvány 10 százaléka Soros Györgyhöz köthető.

„Mint kaposvári jelölt tudom, hogy sok komoly probléma van Kaposváron, valós probléma, amellyel lehetne foglalkozni. Ehelyett a polgármester és a kollégái a Bálnában vannak, és nem tudom, mit csinálnak, mert senki nem volt hajlandó megmondani” – nyilatkozta Berg Dániel, a Momentum kaposvári jelöltje.

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