A bírósági végrehajtói kart kritizálja a Mi Hazánk Mozgalom

1791 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 44 816-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24 idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1109-re emelkedett, 13 580-an pedig már meggyógyultak. Szigorítja a kormány a karanténszabályokat. Az előírások megsértéséért a kiszabható helyszíni bírság az eddigi 50 ezer forint helyett akár 150 ezer forint is lehet. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtott be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A püspöki kar a koronavírus-járvány második hullámában nem tervezi a nyilvános liturgia szüneteltetését, fölhívja azonban a figyelmet az egyéni felelősségre - erről Veres András győri megyéspüspök beszélt a Magyar Hírlapnak. Amikor az állam forrást ad egy egyházi intézmény építésére vagy fenntartására, akkor a pénzt a legjobb helyre teszi - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Lekezelő hangnem és az emberi méltóság teljes hiánya jellemzi a magyar bírósági végrehajtói kart, mondta a Mi hazánk Mozgalom pénzügyi és végrehajtási szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna hangsúlyozta, folyamatosan érkeznek a párthoz panaszok az adósok részéről amiatt, hogy a végrehajtók semmibe veszik az etikai kódexet. A kispesti vagyonkezelő igazgatójának fel kellett volna tüntetni a vagyonnyilatkozatában az ismerősének 2017-ben kölcsönadott 21 és fél millió forintot - nyilatkozta a Századvég Alapítvány jogi szakértője a Magyar Nemzetnek. Erzsébetvárosban a baloldal korábban is lopott, és most is lop, ott folytatja, ahol 2010-ben abbahagyta - közölte a VII. kerületi Fidesz arra reagálva, hogy pénteken lopás miatt házkutatást tartott a rendőrség a kerületi önkormányzat épületében. A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az épületek kiürítésére irányuló rendelkezést, és a tanév rendjének módosítását sem fogadják el - hangzott el a hallgatók sajtótájékoztatóján. Jelentős szabadságot élveznek Magyarországon a civil szervezetek, szemben azzal, ami Věra Jourová jogállamisági jelentésében áll - jelentette ki a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Magyar Nemzetnek. Szalay-Bobrovniczky Vince szerint az Európai Bizottság jogállamisági jelentését a Soros-szervezetek véleménye alapján írták. Az államtitkár hozzátette: Magyarországot a kormány migrációs politikája miatt is támadják. Lefejeztek egy középiskolai tanárt Párizs közelében. A francia elnök Iszlamista terrorista merényletnek nevezte a brutális támadást. Az elkövetőt agyonlőtte a rendőrség, az ügyben a terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot. A lehető legkeményebben fel fog lépni a francia állam a köztársasági eszme védelmében - reagált a francia kormányfő arra a bestiális gyilkosságra, amelyben egy csecsen diák késsel megölt, és lefejezett egy középiskolai történelemtanárt Párizs külvárosában A Párizsban történt terrorcselekmény összefügg a tömeges, ellenőrzés nélküli migrációval - jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A világon 39,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a gyógyultaké pedig 27 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megfertőződött a koronavírussal Alexander Schallenberg. Az osztrák külügyminiszternek nincsenek tünetei. Csehországban a járvány kezdete óta első ízben a tízezret is átlépte az új igazolt koronavírus-fertőzések száma. A laboratóriumi vizsgálatok pénteken 11 105 új fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legmagasabb napi esetszám. A koronavírus-járvány okozta fertőzések számának drámai emelkedése miatt nem tartják meg az Európai Unió és Kína részvételével a november közepére, Berlinben tervezett csúcstalálkozót - jelentette be Angela Merkel német kancellár. Önkéntes kijárási korlátozására szólították fel a lakosságot az olasz orvosok, hogy csökkenjen a koronavírus-járvány terjedése. Belgiumban a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt hétfőtől egy hónapra bezárnak a vendéglátó egységek és éjszaki kijárási tilalom lép életbe. A brit kormány több millió olyan koronavírus-gyorstesztet vásárolt, amely néhány perc alatt eredményt mutat - jelentette be a brit miniszterelnök. Leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását a Moody's, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy a brit EU-tagság megszűnése tovább rontotta a brit gazdaság egyébként is gyengülő szerkezeti folyamatait. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök kijelentette, kormánya nem hagy fel azzal, hogy kiálljon az emberi jogokért Kínában. Szombatra virradó éjjel ismét rakétatámadás érte az északnyugat-azerbajdzsáni Gandzsa városát, a támadás az azeri főügyészség közlése szerint 12 ember halálát okozta. Bosszút esküdött Ilham Alijev azeri elnök azután, hogy hajnalban lövedékek csapódtak be Azerbajdzsán második legnépesebb városában, Gandzsában, és 13 civil életét vesztette. Véget ért a több mint hat éve tartó jemeni polgárháború legnagyobb fogolycseréje, a két nap során több mint ezer foglyot cseréltek ki egymással az Irán támogatását bíró húszi síita lázadók és a jemeni kormányerők. Több mint 220 millió forintot érő, majdnem kilencven kilogramm kábítószert foglaltak le a rendőrök egy zsámbéki és egy újbudai parkolóban. Díjmentesen utazhatnak a MÁV-Start, a Volánbusz és a GYSEV belföldi járatain október 23. és november 1. között azok a gyerekek, akik a jegyvásárláskor felmutatják pecsétgyűjtő Kajla-útlevelüket és diákigazolványukat. Az éjszaka és a hajnali órákban tovább nőtt a Hernád áradása miatt lezárt útszakaszok és elzárt települések száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - közölte Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. Levonulóban van az árhullám a borsodi folyókon - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC-Budakalász 30:27; Csurgói KK-Ceglédi KKSE 28:19 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék-HK Dukla Trencin (szlovák) 2:3 Női röplabda Extraliga: Újpesti TE - Swietelsky-Békéscsabai RSE 1:3 Továbbra is a szerb Aleksandar Boricic irányítja elnökként az Európai Röplabda Szövetséget. Megbízatása négy évre szól. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség a 2023-as műkorcsolya és jégtánc világ- és Európa-bajnokság rendezési jogát sem nyerte el.