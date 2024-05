A bíróság azt is kimondta, hogy S. Mária okozta egy károsultra vetítve a legnagyobb kárt

Mivel az ügy kirobbanása után sok időt töltött letartóztatásban és házi őrizetben, illetve már hosszú évek óta tölti a rá kiszabott szabadságvesztést, jövőre szabadulhat a fegyházból F. Attila, egy nyolcmilliárdos csalássorozat kitervelője – tudta meg a Magyar Nemzet. A tizenegy évre ítélt férfi annak a piramisjáték-hálózatnak volt a csúcsán, amelynek országszerte megszámlálhatatlan károsultja volt. Az átvert emberek között volt számos celeb és alvilági figura, de az ügy irataiból az is kiderül, hogy egy ismert magyar milliárdos testvére is áldozatul esett a csalásnak.

