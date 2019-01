A bevándorláspárti koalíció Sorossal a háttérben próbálja gyengíteni a kormányt

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint, a New York Times, Washington Post, Reuters beszámolói a „rabszolgatörvény” elleni demonstrációról ugyanazt az ellenzéki narratívát erősítik. Szerinte ez is mutatja: a törvény csak ürügy volt eleve, és nem meglepő a számos csúsztatás, amivel szembesülni kell. Úgy látja, a törvények vitája helyett az EP kampányról van szó, ahol az összeállt bevándorláspárti koalíció - Soros Györggyel a háttérben - külföldi támogatással próbálja gyengíteni a kormányt. A Jobbikot is ide kell immár számítani, nem lehet őket ugyanis már megkülönböztetni a többiektől. A kampány elindult, és emögött Soros György áll, aki minden eszközzel támadja azokat, akik ellenállnak a bevándorlás kérdésének – mondta Hidvéghi Balázs.

A Humán Platform és számos, a Nyílt Társadalom alapítvány által finanszírozott szervezet áll a tüntetéssorozat szervezői mögött, emlékeztetett stúdiónkban. Őket joggal nevezhetjük Soros-aktivistáknak – tisztázta a kifejezést Hidvéghi Balázs. Gyanúsnak nevezte, hogy az Állami Számvevőszék felé a Momentum Mozgalom sem számol el, amelyből egyértelműen kiderülne, hogy ki is finanszírozza igazából tevékenységét. A politikai véleményazonosság képezi a szövetség alapját, az NGO-k, politikai pártok céljai egyeznek, és szellemi hátterük is egyre egységesebb – jelentette ki a Hír TV-ben.

A szakszervezetek képviseletében szólalt fel Kordás László, aki általános sztrájkot helyezett kilátásba és ultimátumokat címez a kormánynak. „Színpadias zsarolásokkal nem fogunk foglalkozni, mert erre van ugyanis működő, állandó konzultációs testület, ahol december végén nagy jelentőségű megállapodás született a kétszer 8 %-os minimálbér emelés kapcsán” – hívta fel a figyelmet a szóvivő. Egy szakszervezeti vezető fenyegetőzését és ultimátumait a helyén kell kezelni – tette hozzá.

Brüsszelben Judith Sargentini is jelen lesz egy „STOP ORBÁN” címmel rendezett demonstráción. „Akinek kétsége lett volna eddig arról, hogy egy bevándorláspárti koalíció formálódik, az immár saját szemével láthatja, hogy is néz ez ki a valóságban. Nyugodtan nevezhetjük ezt Soros-koalíciónak, amelynek listájával szemben a Fidesz-KDNP nemzeti listája fog állni a választáson” – fogalmazott Hidvéghi.

A hazug cikkek és rendezvények a szervezőire, íróira vetnek rossz fényt. Stabil kormányzás viszi előre az országot, az emberek józan többsége ebből nem fog kérni. Intenzív öt hónap áll előttünk, amiben a gyengén teljesítő magyar ellenzék erős külföldi támogatással fogja folytatni a kormány szisztematikus lejáratását támadását.