A bérekre koncentrál az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság

A követelések megfogalmazása után megkezdte a munkavállalók sztrájk-készségének felmérését az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság - jelentette be a SZEF elnöke.

Földiák András azt mondta: követeléseik a bérre és bérpótlékokra koncentráltak, mert ez a legégetőbb probléma. Hozzátette, a tagoknak február 28-ig kell nyilatkozniuk. A felmérést követően keresik meg a kormányt a követeléseikkel.

