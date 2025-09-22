A bérből élők is félhetnek: a Tisza Párt tönkretenné a gazdaságot + videó
2025. szeptember 22., hétfő
Hír TV
A Mandiner információi szerint a Tisza Párt jelentős pénzeket vonna el a vállalkozásoktól, ami a gazdasági szakemberek szerint nem csak a vállalatoknak, de a munkavállalóknak is rossz. Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó is megszólalt, és elmondta, miért veszélyesek ezek a tervek.
Szijjártó Péter a New York-i ENSZ-rendezvényen elmondta, hogy a magyar gazdaság sikere a családtámogatásoknak köszönhető. A miniszter szerint a gyermekvállalás nem hozhat hátrányos helyzetet, ezért a magyarok „annyi gyereket vállalhatnak, amennyit csak akarnak”. A bejelentés egyértelműen jelzi, a magyar politika a hagyományos értékek mentén halad, és ebben a világ is partnere lehet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Míg a Sportarénában a Digitális Polgári Körök rendezvényén tízezres tömeg gyűlt össze, addig a Fidesz-KDNP jelöltje győzött egy budapesti választókerületben. Magyar Péter reagálása a kommentekkel egyértelműen mutatja, hogy félnek a Tisza Pártban, de a választási eredmény még ennél is többet mondan.
Az uniós hadigazdálkodás helyett a magyar versenyképességet szorgalmazza, de egy váratlan pillanatban a miniszterelnök kemény szavakkal fordult a fegyveres ellenzéki politikusok felé. „Nem őserdőben élünk, vadak módjára” – üzente, ezzel egyértelműen utalva egy friss botrányra. De kinek szóltak ezek a szavak, és mi a magyar kormány válasza a kialakult helyzetre?