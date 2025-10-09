A békemenet segítség a jobboldalnak

Megosztás itt:

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre – jelentette be Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke. Mint mondta, céljuk, hogy magasba tartsák a békemenet lámpását, ami reményeik szerint egész Európát megvilágítja. Leszögezte, hogy akik velük tartanak, azok bizonyítják, hogy a keresztény és nemzeti értékeket továbbra is megőrzik. Veszélyes időket élünk – tette hozzá. A CÖF–CÖKA elnöke reméli, hogy a patrióták hamarosan győzedelmeskedni fognak és rendbe teszi a roskadozó Európát. Jelezte, hogy a békemeneten fejet hajtanak az 1956-os forradalom mártírjai előtt is.

Bayer Zsolt elmondta, hogy a legelső békemenet volt az október 23-i eseményhez mérhető fontosságú békemenet. Emlékeztetett, hogy akkor két éve szorongatta a birodalomépítő erő a magyar kormányt, ahogy azt most is látjuk. Európa vezetői szinten mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig maradt józan hang, ami az unióban ennek szembe megy. Ennek a józan hangnak a képviselője a magyar miniszterelnök – fogalmazott lapunk publicistája. Szerinte ma már annyira nem számít semmi az unió vezetőinek és az Európai Parlamentnek, hogy köztörvényes bűnözök mentelmi jogát is képesek fenntartani. Október 23-án a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most az Európai Unió viselkedik úgy velünk, ami tűrhetetlen – húzta alá.

Fotó: Orbán Viktor facebookos oldala