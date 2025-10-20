Keresés

2025. 10. 20. Hétfő
Belföld

A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza

2025. október 20., hétfő 07:57 | HírTV
üzenet Orbán Viktor békecsúcs

Miután kiderült, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten találkozhat, az ellenzéki elemzők és politikusok azonnal rátaláltak arra a kérdésre, amivel szerintük alááshatják a kezdeményezést: "Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?" A miniszterelnök levezette nekik.

  • A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza

Orbán Viktor a közösségi oldalán rámutatott, az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent.

Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása

– emlékeztetett. 

Orbán Viktor közlése szerint ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik.

A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és

még a kenyér is olcsóbb lesz 

– húzta alá.

A kormányfő leszögezte, Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. 

 Két hongkongi repülőtéri biztonsági alkalmazott meghalt hétfőn kora reggel, miután egy Dubajból érkező teherszállító repülőgép landoláskor kicsúszott a leszállópályáról, ütközött egy biztonsági járőrkocsival és a tengerbe lökte a járművet - közölte a város repülőtérének üzemeltetője.

