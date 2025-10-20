A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza

Megosztás itt:

Orbán Viktor a közösségi oldalán rámutatott, az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent.

Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása

– emlékeztetett.

Orbán Viktor közlése szerint ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik.

A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és

még a kenyér is olcsóbb lesz

– húzta alá.

A kormányfő leszögezte, Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon.