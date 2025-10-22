A Béke állhatatossága: egy esettanulmány a hisztériakeltés és a magyar józan ész harcáról

Megosztás itt:

Aki azt hitte, hogy a háborús lobbi tétlenül nézi majd, ahogy Budapest a világ békéjének fővárosává válik, az naivan alulbecsülte a brüsszeli és a multinacionális érdekek gátlástalanságát. A budapesti Orbán-Trump-Putyin békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy információs hadviselés indul a meghiúsítására.

A pánik és a "kiszivárogtatás" művészete

A forgatókönyv, ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, unalomig ismert. A magukat "függetlennek" hazudó euro és dollármédia "névtelen forrásokra" hivatkozva világgá kürtöli a háborúpárti elit legforróbb vágyálmát: a békecsúcsot elhalasztották. Ez nem újságírás. Ez pszichológiai hadviselés. A cél nem a tájékoztatás, hanem a bizonytalanságkeltés, a nyomásgyakorlás, a béke lehetőségének szabotálása. Nincs új a nap alatt: így van ez minden szankciós vita és minden EU-csúcs előtt. A cél, hogy elbizonytalanítsák a békepártiakat.

De a valóság, mint mindig, sokkal makacsabb. A háttérben gőzerővel zajlik a szervezés. Egy elnöki szintű tárgyalást, amely a világ sorsáról dönt, nem a Telex címlapján, hanem zárt ajtók mögött készítenek elő. A békecsúcsnak meg kell történnie, és meg is fog történni.

A hazai helytartók képmutatása

És mit látunk itthon? A brüsszeli narratíva tökéletes másolatát. A hazai ellenzék, élén a legújabb messiással, Magyar Péterrel, ugyanazt a kétszínű játékot játssza. Miközben a békéről papol (és pofátlanul ellopja a kormány három évvel ezelőtti javaslatát a budapesti helyszínről), a pártja Brüsszelben minden egyes háborúpárti javaslatot megszavaz. Ez a politikai skizofrénia tökéletes leképezése: a hazai választóknak a békét ígérik, hogy aztán a brüsszeli fizetőmesterek háborús terveit hajtsák végre.

A magyar válasz – Az állhatatosság és a Békemenet

A magyar kormány érdemei elévülhetetlenül nagyok. Három és fél éve következetesen, egyedüliként Európában, a béke pártján állunk. Kitartunk akkor is, ha a háborús lobbi minden irányból támad. A budapesti csúcs megszervezése ennek az állhatatos, kiszámítható és bátor politikának a diadala.

És pontosan ezért van szükség a Békemenetre. A háborúpárti erőknek látniuk kell, hogy a magyar kormány békepolitikája nemcsak egy diplomáciai álláspont, hanem egy egész nemzet akarata. Ahogy Orbán Viktor is üzeni: "A Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. (...) Most kell igazán sokan lennünk!"

A Békemenet a mi válaszunk a háborúpártiak hazugságaira és a hazai helytartók képmutatására. Ez a mi erődemonstrációnk a józan ész és a magyar jövő mellett.