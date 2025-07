A befolyás ára - Ők vették meg a magyar ellenzéket: USAID, Soros és Brüsszel + videó

Megosztás itt:

Az év elején robbant a bomba, Donald Trump leállította a USAID kifizetéseit, majd a nyilvánosság elé tárta, milyen célokra folytak el dollármilliárdok az elmúlt évtizedekben. Az újabb információkból gyorsan kirajzolódott a kép, amelynek egyes kockáit már korábban megismertük, de egyes fontos részleteire csak most derült fény: Magyarországon is kiépítettek egy rendszert, amely több száz álcivil NGO-ból, valamint megannyi sajtóorgánumból áll, és amely összehangolt munkával politikai nyomásgyakorlást folytat, külföldi pénzekből. A dokumentumfilm nemcsak a szereplőket mutatja be, hanem azt is, hogy a befolyásolás nem pusztán a USAID keretében hazánkba érkező dollárokkal történt. A rendszer másik két fontos pillére a Soros-birodalom és az Európai Bizottság. Washington, Soros és Brüsszel – ők vásárolták meg a hazai ellenzéket, pártokkal, álcivil szervezetekkel és számos médiummal együtt.