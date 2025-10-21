Megosztás itt:

Pezsgőbontás lehetett a dollár és euromédia szerkesztőségeiben és a brüsszeli folyosókon. A BBC, a "független-objektív" tájékoztatás zászlóshajója, egy "névtelen fehér házi hivatalnokra" hivatkozva világgá kürtölte a háborúpárti elit legforróbb vágyálmát: egyelőre elhalasztják a történelmi budapesti Trump-Putyin békecsúcsot.

A "hír" és a valóság

A hír, amit a hazai euromédia és helytartóik (Magyar Pétertől a 444-ig) azonnal tényként ünnepelnek tökéletes esettanulmánya az információs hadviselésnek. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, a cikk tele van "ha", "talán" és "névtelen forrás" típusú feltételezésekkel. A BBC – a háborús lobbi szócsöveként – nem tényeket közöl, hanem vágyakat fogalmaz meg. A cél nem a tájékoztatás, hanem a befolyásolás: nyomást gyakorolni Washingtonra, és megfúrni a békét, mielőtt az egyáltalán megszülethetne.

A valóság a színfalak mögött (Deák Dániel elemzése)

De mi a valóság? Deák Dániel elemző szerint pontosan az ellenkezője történik annak, amit a BBC láttatni szeretne. Amit látunk, az nem a béke kudarca, hanem a klasszikus információs hadviselés a csúcs előtti utolsó napokban. A nyilvánosság előtti "kiszivárogtatás" és a "névtelen forrás" mind a tárgyalási pozíciók erősítésének részei. Deák Dániel forrásai szerint a háttérben gőzerővel zajlik a szervezés, Trump és Putyin is megerősítette, hogy Budapesten akarnak találkozni, és a napokban hivatalos bejelentés is várható.

A képmutatás anatómiája – kinek nem érdeke a béke?

Tegyük fel a kérdést: kinek áll érdekében elhitetni, hogy a béke lehetetlen?

A brüsszeli elitnek: Akik a háborús pszichózisra építve akarják létrehozni a központosított Európai Egyesült Államokat.

A multinacionális vállalatoknak: A fegyvergyártóknak, akik rekordprofitot termelnek a háborún.

A dollár és euromédiának és a Tisza Pártnak: Akik – ahogy azt az adatvédelmi botrány és a külföldi finanszírozási ügyek is mutatják – külföldi érdekek bábjai, és azt a parancsot hajtják végre, hogy a magyar közvéleményben aláássák a békepárti szövetségesekbe (mint Trump) vetett bizalmat.

Konklúzió: a béke nem sprint, hanem maraton

A budapesti békecsúcs elhalasztásának híre tehát a háborús lobbi átmeneti győzelmi jelentése, nem a valóság. Ahogy Orbán Viktor mondta: "a béketárgyalás nem sprint, hanem maraton." A háborús lobbi nyert egy kis időt, de a valóságot nem győzhetik le. A budapesti békecsúcs meg fog történni, bármekkora pánikot is kelt az euromédia.

Olvassa el a tényfeltáró dossziénkat, amely pontról pontra bemutatja Magyar Péter hazugságainak hálóját!