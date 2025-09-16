A bandaháború mellett gondot jelent az antiszemitizmus megjelenése is Svédországban + videó

A Híradóban élőben kapcsoltunk Stockholmba, Bugnyár Zoltán kollégánkhoz. Amint hallottuk, a kormánykoalíciót kívülről támogató Svéd Demokraták szakpolitikusa elismerte, hogy valós probléma, hogy iskoláskorú gyerekeket toboroznak a bűnbandák súlyos bűncselekmények elkövetésére.
A magas energiaárakat az elhibázott uniós politikák, az elhibázott uniós szankciós politika, az elhibázott uniós kereskedelmi politika, az elhibázott uniós iparpolitika és zöld átmenet okozza – tette hozzá a miniszter.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nagyon rossz üzenete van annak, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy fegyvernek látszó tárggyal jelent meg emberek között - így reagált a bukott vezérkari főnök legújabb botrányára Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes.