A baloldalon keresi identitását Magyar Péter EP-választásokra szánt jelöltje

Megosztás itt:

Az egykori brüsszeli tisztségviselő korábbi Facebook-posztjában fogalmazta meg migránspárti nézeteit: „Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom. (...) Egyenjogúként elfogadom a feketéket, zsidókat, melegeket. Vannak közöttük barátaim. Talán ez baloldaliság” – írta a 2022-es bejegyzésben.

Magyarék jelöltje egy másik, Brüsszelt méltató bejegyzésében egyenesen unalmasnak nevezte a homogén közösségeket, a „sokszínűség és sokféleség” jegyében.

„Mit ad Önnek Brüsszel? Toleranciát. A sokszínűség és sokféleség elviselésének – sőt, esetleg szeretetének – áldott érzését. Azt a tudatot, hogy a 'másfajta' egész egyszerűen másfajtát jelent, nem kevesebbet, nem rosszabbat. Ettől érdekes a világ” – írta 2021-ben.

Gerzsenyi a gyermeke óvónőjének kubai származása kapcsán is a diverzitást magasztalta, de még különböző tárgyakon keresztül is a sokféleséget igyekezett egyfajta pozitív életelvként megjeleníteni: „A sokszínűségnek igyekszem örülni akkor is, amikor azt látom, hogy a konyhai bárpolc különleges, antikolt színe nem igazán köszön vissza a keresztben futó gerendákon. Hogy a nyílászárók, bár anyagukban azonosak a télikert fagerendáival, színben merőben mások lettek. Hogy a padló, a konyhapult és a bútorok színe mind eltérő. Nem baj. Milyen unalmas lenne egy homogén közeg.”

Visszakanyarodva a rezsicsökkentés kérdéséhez, korábban a Mandiner megírta, hogy az Európai Bizottság tisztviselőjeként Gerzsenyi éveken át igyekezett megfúrni a magyar emberek millióinak fontos, – sokaknak nélkülözhetetlen – könnyebbséget jelentő intézkedést. A nő erről maga írt egy 2023-as posztjában. Mint fogalmazott: „Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan. Hát, most már nincs hivatalos mandátumom, hogy erre javaslatot tegyek”.

A teljes cikk a Mandiner honlapján olvasható.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP