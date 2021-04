A baloldalnak savanyú a kínai szőlő

7325 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 705 ezerre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 285 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 966 főre emelkedett. Már több mint 2,68 millió embert beoltottak, közülük 1,12 millióan a második adagot is megkapták. Az első oltásukat megkapók száma hamarosan eléri a hárommilliót, május elejére pedig a négymilliót - közölte a miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő hangsúlyozta, a nyitás minden lépése a beoltottak számától függ, de figyelni kell a járványügyi adatokra is. Jól halad az oltási program Magyarországon- mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályának vezetője. Galgóczi Ágnes közölte: eddig több mint négymillióan regisztráltak a védőoltásra, de továbbra is arra kérnek mindenkit, aki oltást szeretne, hogy regisztráljon. Május 10-én indul újra a jelenléti oktatás a középiskolákban - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte, az operatív törzs döntött arról is, hogy az elmúlt évhez hasonlóan csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek. Minden készen áll az óvodák és az iskolák április 19-i újranyitására - jelentette ki az Emmi köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán közölte: az érettségik minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében a 9-12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás, az 1-8. évfolyamokon és az óvodákban azonban már április 19-én. Az egyetemek jövője Magyarország jövője, ezért a következő évek egyik legfontosabb nemzetépítési programja az egyetemek megújítása - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a parlamentben. A Gyurcsány Ferenc vezette ellenzék oltásellenes kommunikációja tudatos politikai haszonszerzésen alapul - mondta Kósa Lajos az Informátor című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a baloldali pártok azt gondolták, abból lehet politikai hasznot húzni, ha a keleti vakcinák ellen kampányolnak, azonban már tisztán látszik, hogy a magyar kormány által beszerzett oltóanyagok biztonságosak. Elindult Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője és a XXI. Század Intézet közös rendezvénysorozata, az „Európa a 21. században”. „El kell mondani, hogy mit gondolunk Európáról, a nemzetekről, az értékeinkről, a hagyományainkról, sőt ezeket meg kell védeni, mert agresszív támadás alatt vagyunk” - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs Magyarország élőben című műsorunkban. Az átoltottság növekedésével, az oltási lendület folytatásával hamarosan meg lehet nyitni a még zárva levő helyeket, a magyar gazdaság visszaállhat korábbi dinamikus, és stabil növekedési pályájára - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Igor Matovic szlovák miniszterelnök-helyettessel tárgyalt Szijjártó Péter Budapesten. A megbeszélés után a külgazdasági és külügyminiszter közölte: Magyarország segít Szlovákiának az általa megrendelt, koronavírus elleni orosz oltóanyag bevizsgálásában. Nem indokolt az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinája alkalmazásának felfüggesztése, az Európai Gyógyszerügynökség megerősítette, hogy az oltóanyag előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. A világon 134 545 099 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 915 400 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint, 76 511 960-an meggyógyultak. Nem kell kötelezővé tenni a koronavírus elleni védőoltást Szerbiában, mert így is nagy az érdeklődés iránta - jelentette ki Ana Brnabic miniszterelnök. Folytatódik a járványhelyzet javulása Csehországban, egy nap alatt 5245 új igazolt fertőzést mutattak ki a laboratóriumok, ez tavaly december közepe óta a legalacsonyabb szám. Félre kell tenni a pártpolitikai vitákat Németországban, és meg kell törni az új típusú koronavírus járványának harmadik hullámát, amihez két-három hétre le kell zárni az egész országot - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter. Az Egyesült Államok tájékoztatta Ankarát, hogy a jövő héten a Fekete-tengerre küldi két hadihajóját a törökországi tengerszorosokon keresztül. Ukrajna elméleti NATO-csatalakozása a feszültség nagyfokú növekedéséhez vezetne az ország délkeleti részén, és visszafordíthatatlan következménnyel járna az ukrán államiságra nézve - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Az ukránok mintegy kétharmada tartja valószínűnek, hogy Oroszország hamarosan nagyszabású háborút indít Ukrajna ellen - derült ki abból a felmérésből amelyet a Rejting neves közvélemény-kutató központ végzett a napokban. Őrizetbe vették a Krím félszigeti Szimferopolban a Hajat Tahrír as-Sam terrorszervezet két tagját, aki robbantásos merényletet akart elkövetni egy helyi közoktatási intézményben - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz az emberes űrrepülés kezdetének 60. évfordulója alkalmából Jurij Gagarinról elnevezett Szojuz űrhajó, fedélzetén háromfős legénységgel. Kitört a La Soufriére vulkán a karib-tengeri Saint Vincenten, a sziget lakosait evakuálásra szólították fel. Vonattal ütközött egy személyautó Egerben, a gépkocsi vezetője a balesetben meghalt. Az szja-bevallási tervezet már csaknem egy hónapja elérhető a weben keresztül, a tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, szükség esetén módosítani és beküldeni - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A Magyar Posta arculati elemeit felhasználó, kéretlen elektronikus levelekben elrejtett információgyűjtő kémprogramra hívja fel a figyelmet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete. Egy-egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett mossák a Rákóczi hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó cég. Patakfalvy Luca bronzérmet nszerzett az 57 kilogrammosok súlycsoportjában, a szófiai tekvondó Európa-bajnokságon. Az Atomerőmű KSC Szekszárd 63:58-ra kikapott az olasz Veneziától a női kosárlabda Európa Kupa elődöntőjében, így a vasárnapi helyosztón a bronzéremért küzdhet. Férfi kosárlabda Magyar Kupa, elődöntő: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Szolnoki Olajbányász 84:63; DEAC - Egis Körmend 102:74 Férfi vízilabda ob I: Tatabánya - FTC-Telekom Waterpolo 3:10 A Fatum Nyíregyháza nyerte a női röplabda Extraliga 2020/21-es idényét, miután döntőbeli ellenfele, a Swietelsky-Békéscsabai RSE koronavírus-fertőzés miatt a finálé második és harmadik mérkőzésére sem tud kiállni. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC - Kisvárda Master Good 0:1 Az idei Európa-bajnokság mérkőzéseit nézők előtt rendezik meg - jelentette be az Európai Labdarúgó Szövetség.