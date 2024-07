A baloldali vezetésű kerületek hosszú ideje nem tudják megoldani a kialakult hajléktalankrízist + videó

– Karácsony Gergely és Pikó András is tud a helyzetünkről – a Magyar Nemzetnek számolt be reménytelen helyzetéről a minap Józsefvárosban egy hajléktalan férfi. Ő és beteg felesége több mint egy éve élnek a Rákóczi téri metrómegálló mellett, problémájukat a férfi elmondása szerint jelezték a kerület, valamint a város vezetésének is, segítséget azonban nem kaptak.

